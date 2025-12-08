喜歡超級瑪利歐的任天堂粉絲有福了！2026 台灣燈會在嘉義縣舉辦，今（8）日嘉義縣長翁章梁、台灣任天堂董事長松本浩之都在《光遊嘉義・超級有型》記者會現場，一同公布了超級瑪利歐主題燈區、限量問號方塊小提燈等重要資訊，讓2026嘉義燈會期待度爆棚了！
2026台灣燈會在嘉義！超級瑪利歐有主題燈區
2026台灣燈會在嘉義，嘉義縣政府與國際知名品牌任天堂（Nintendo）合作推出的「2026 台灣燈會 × 超級瑪利歐・星燦嘉年華」特色燈區，占地2公頃，以「超級瑪利歐」為主題，融合無敵星、冒險與光影元素，打造不同於以往、充滿驚喜與玩心的全新體驗，現場更將有最新任天堂遊戲體驗區，讓大小朋友都能在這個燈區與喜愛的遊戲角色互動拍照。
限量超級瑪利歐星燦嘉年華小提燈領取資格
此外，嘉義縣政府也推出限量超級瑪利歐星燦嘉年華小提燈，並公布了5種領取資格，完整如下：
1.事前抽籤、現場免費領取的資格(詳細流程與方法，將會在後續正式公布)。
2.「慢遊嘉義官方 LINE 專屬」旅遊集章資格（115/1/1 開跑）
3.燈會期間限定「來嘉義縣旅遊」住宿贈（入住指定合法旅宿）
4.「參加指定團旅行程」每人贈（合作旅行社行程）
以上均為小提燈領取「資格」，詳細辦法與兌換地點將於後續公布。名額有限、送完為止。(※因小提燈數量有限，有領取資格不代表一定會得到，敬請見諒。)
除此之外，活動期間在嘉義優鮮館購物滿額，還有機會獲得超級瑪利歐無敵星托特包，同樣是數量有限，送完為止。
2026台灣燈會在嘉義活動資訊
舉辦時間：2026/3/3～2026/3/15
燈區地點：嘉義縣政府前廣場、故宮南院、太子大道、府前台糖空地
活動特色：占地公頃的超級瑪利歐主題燈區、問號方塊小提燈
活動詳細資訊：點此
資料來源：嘉義縣政府官網
