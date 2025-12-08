我是廣告 請繼續往下閱讀

震驚全台的高雄豪宅狙殺案，開16槍奪命的27歲槍手楊云豪犯案前一刻，還特別到新竹和妻子「十八相送」擁吻、告別。檢警追查發現，自知將「亡命天涯」的他，在犯案前15小時特地繞道新竹，和他的妻子在街邊緊緊相擁告別，展現冷血殺人外的另一面。楊嫌與愛妻最後擁抱畫面，透過監視器還原，如今楊男在殺手集團的完美策劃下，偷渡海外淪為黑戶，情況不明，徒留妻子一人獨自面對殘酷現實。回顧案情，詐欺通緝犯51歲羅天義今年8月22日清晨7點多，從左營區文學路的住家外出遛狗時，遭到埋伏已久、身穿黑衣的的槍手楊云豪對著頭、頸、腹部連開16槍，羅男當場被擊中至少5槍死亡，槍手做案後，隨即由BMW接應，並撞斷停車場柵欄逃逸，最後在橋頭區一處偏僻的產業道路燒車、燒槍，隨後又翻牆進入高雄大學校園，企圖製造斷點後再搭計程車離開，當日再經嘉義、雲林、南投，彰化逃逸至桃園藏匿，最後由偷渡集團掩護，南下屏東搭乘漁船出境。據警方當時研判，槍手手法與去年7月林士傑遭近距離槍殺的模式相似。專案小組過濾線索後發現，羅男曾與林士傑往來，不排除兩起命案涉及權利車、毒品等黑幫利益糾葛。警方獲報後隨即撒出大批人力調閱監視器，清查所有軌跡，最後比對出槍手就是楊云豪，緊接著調查其背景後，發現他家住新北市，且並非獨立犯案，過程中有數名共犯協助接應、逃亡，最後還成功偷渡，由於全案無法偵審，檢方已在11月28日發布殺人通緝後，再於今日偵結起訴。由於槍手楊云豪已逃亡海外，案件無法進行實體偵審，橋頭檢方已分別在9月6日、上月28日對范男和楊男分別發布通緝，並查出楊男過去也曾擔任詐團車手，涉及與同夥押人逼債。檢方強調，主嫌雖仍在逃，但檢方仍會依現有證據，預計在近日內起訴全案。