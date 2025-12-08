全球狂賣、票房已破9億美元的迪士尼動畫大片《動物方城市2》，美國上映第2個週末就碰上強敵《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》，被迫讓出票房冠軍寶座，《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》首週末以6300萬美元的亮眼
成績勇奪北美賣座冠軍，更創下12月上映恐怖片以及環球影業12月電影的北美最佳首映票房紀錄。在台灣，該片則以300萬新台幣，登上新片票房冠軍。
《佛萊迪餐館》再次嚇壞觀眾 北美首映票房登上冠軍
改編自電玩遊戲的《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》首集就在全球各地創下近3億美元票房的驚人佳績，堪稱小兵立大功。兩年後回歸的續集，也在北美一上映就拿下票房冠軍，展現過人的威力。
《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》故事描述上一回在費斯熊佛萊迪披薩餐館發生的超自然噩夢事件已經
過去一年，逐漸被人越講越誇張，成了當地的恐怖傳說， 甚至啟發小鎮舉辦史上首次的費斯節。曾經是夜間警衛的麥克以及警官凡妮莎，向麥克11歲的妹妹艾碧隱瞞關於她的機械玩偶朋友們的真相，卻不料造成一系列新的駭人事件出現，且揭露佛萊迪餐館真正起源的黑暗秘密。
《佛萊迪餐館2》駭人場面升級 《驚聲尖叫》經典組合再碰頭
首集導演艾瑪塔米回歸執導，
原作創作者史考特考森再度擔任編劇，驚嚇感全面升級、機械玩偶更加駭人，吸引粉絲第一時間就衝進戲院。
《飢餓遊戲》系列的男主角喬許哈契遜，再度回歸扮演麥克，本集也加入了曾主演經典原版《驚聲尖叫》首集的史基特烏瑞奇，他與《佛萊迪餐館之五夜驚魂》系列中的反派馬修李拉德都是《驚聲尖叫》的重要成員，事隔多年再次在《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》碰頭，也成為觀眾討論的話題。《佛萊迪餐館之五夜驚魂2》全台熱映中。
