國民黨立委陳玉珍近期推動「助理費除罪化」修法，將助理費交由立委「統籌運用」且「免檢據核銷」，引發社會譁然！政治工作者周軒在臉書爆料，國民黨還有提出一個修法提案，欲將「地方民意代表費用支給條例」調整為由各縣市議會統一撥付助理費，並讓地方民代得自行統籌運用相關經費，且使用方式不僅限於助理薪資、慰勞金及法定負擔費用，周軒痛批此舉形同替地方民代大幅鬆綁監督，甚至不受貪污罪或刑法規範。周軒直指，國民黨版修法等於讓地方民意代表的助理費想怎麼用就怎麼用，而且還能完全免於刑責。他怒批這種設計荒謬至極，反諷建議國民黨乾脆連同提案「國民黨黨籍若涉犯貪污治罪條例或刑法各項罪名，一律免除追訴」，並冷嘲問民眾黨要不要一起支持，「這樣還順便救到柯文哲」。周軒不忘點名國民黨立委陳玉珍，表示黨團不該把所有炮火都讓她一人承擔。「這麼『進步』的法案，國民黨黨團幹部怎麼不大方一點，乾脆親自掛名提案？」此修法引發外界質疑是否形同「助理費除罪化」2.0版，加上之前中央助理費修法已在社會討論度極高，國民黨地方民意也提案，再度點燃政治戰火。