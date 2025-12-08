我是廣告 請繼續往下閱讀

▲謝升竑遭小三爆料疑似性侵國中同學。（圖為示意圖／wonderslist）

曾以華山草原分屍案紀錄片打開知名度的導演謝升竑，日前遭同為導演的前女友爆料偷拍私密照、動粗，交往期間還劈腿某位影評人，引發影視圈震驚。據悉，謝升竑在遭質問時更喊冤：「我最多就是用手而已。」企圖淡化事件。未料該名影評人主動聯繫謝升竑前女友，加碼爆料謝升竑疑涉未經同意與國中朋友發生性行為，大罵他是「垃圾」、「人渣」，風波持續延燒。根據《鏡週刊》報導，謝升竑前女友質問他是否劈腿時，謝升竑稱是對方主動，「來我房間、聊天、躺在單人床睡。」也鬆口承認曾有肢體親密：「對啊，我手伸進去她的身體啊，但沒做其他事，那是很久以前的事。對就是出軌，如果妳認為是出軌的話。」面對前女友的質問，謝升竑更怒回：「所以我們現在不是要分手？」言語間否認嚴重性，也試圖以分手處理。爭議未歇，謝升竑的劈腿對象還在今年7月主動私訊其前女友，坦承一開始以為自己被騙，後來轉念想玩弄謝升竑，更痛批「（謝升竑）是我接觸過最垃圾的人。」更表示自己從沒動心過：「我從來沒有喜歡過他，只是一期一會，上了床。」並補充兩人親密接觸的細節。該名小三還透露，謝升竑曾將前女友當笑話說給她聽，語氣中帶著操控意味，「一副怎麼樣都可以操控妳。」更指控，謝升竑曾提到自己借住國中朋友家，卻未經同意就與對方發生性行為：「我覺得是不是其實是性侵？人家不想要只是沒有拒絕？」對話內容震撼影壇。對此謝升竑前女友也無奈，自己擔心謝手中握有私密影像，恐成威脅：「我不想再姑息這樣的人，他還想創作？根本不誠實，品格也有問題！」更回憶謝升竑在兩人交往期間曾對她施暴，「丟他的滑鼠往我身上砸，導致膝蓋受傷，我那時候滿笨的，沒去驗傷。」目前謝升竑僅在昨天7日發表回應，稱一切都是不實指控，反控前女友「分手後狹怨報復」，但事件已在影視圈引發討論，謝升竑前女友也已經赴大安分局報案，警方已傳喚謝升竑，但至今他不僅未到案說明，也連夜搬離新店，警方正積極追查偵辦中。