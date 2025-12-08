我是廣告 請繼續往下閱讀

19年前震撼台灣的南迴搞軌案，主嫌之一李泰安為了詐領7100萬元保險金，和弟弟李雙全共謀毒殺弟媳陳氏紅琛，破壞鐵軌讓列車翻覆，想要以意外掩蓋犯行，李泰安被判刑13年，今年5月初期滿，已出獄返家。回顧全案，台鐵南迴線2004至2005年間，多次遭人為破壞軌道，列車翻覆事件頻傳。2006年3月17日，載有242名乘客的96次莒光號，從台東開往高雄途中，於屏東枋山—內獅路段彎道時翻車，多節車廂滑落山坡，陳氏紅琛送醫不治，2名台鐵員工受傷，引發檢警高度重視。2006年3月17日，台鐵96次莒光號行經屏東枋山至內獅間彎道時翻覆，造成一名乘客死亡與台鐵員工受傷，死者身分為李泰安胞弟李雙全的妻子，檢警深入調查發現，李氏兄弟為詐領高額保險金，先讓被害人服用安眠藥，再由李泰安至預定地點破壞軌道，列車翻覆後，兄弟倆再將被害人移至翻覆車廂附近，藉此營造事故現場，被害人送醫後逐漸恢復意識，李雙全又進入加護病房下手，導致其因中毒性休克不治。案件曝光後，李雙全在案發後疑似畏罪在台東輕生，李泰安2006年遭起訴，一度被判無期徒刑，歷經10年訴訟、4度更審，2016年以共同殺人罪判刑13年、褫奪公權6年定讞。據《ETtoday新聞雲》報導，李泰安因表現良好，2020年被從台東監獄調到管理較為寬鬆的武陵外役監，且多次獲准返家探親，還聲請過許多次假釋，不過並未通過審查，今年5月才因縮短刑期800多天出獄。