▲中央氣象署表示，今（8）日晚間7時24分，花蓮近海發生規模5.7地震，最大震度達4級。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

▲今晚5.7地震發生的震央，是好發地震的區域，吳健富補充，從1990年至今，該地發生規模5.5以上地震有23起，最大的就是2024年4月3日發生的規模7.1強震。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

今（8）日間19時24分花蓮縣近海發生規模芮氏規模5.7地震，中央氣象署地震中心主任吳健富表示，這次，未來3天內要注意規模5至5.5餘震發生。中央氣象署針對8日晚間發生的5.7地震召開說明記者會，地震測報中心主任吳健富表示，這次地震是由菲律賓海板塊與歐亞大陸板塊碰撞擠壓產生，板塊擠壓後在花蓮地區往下隱沒，震央是地震發生相當頻繁的區域。今晚5.7地震發生的震央，是好發地震的區域，吳健富補充，從1990年至今，該地發生規模5.5以上地震有23起，大多是0至50公里的極淺層或淺層地震為主，其中，最近一次則是2024年9月2日發生的規模5.6地震。吳健富表示，根據近十年的最新統計資料分析，台灣地區一年規模6至7地震平均會發生4起、規模5至6平均會發生30起，今年一月至今規模6以上地震已發生4起，規模5至6已發生39起，這次地震則是第40起。吳健富最後也說，本次地震也剛好是一次能量釋放，不過要注意能量釋放不會一次就釋放完，未來3天內可能會有規模5至5.5餘震發生，呼籲民眾做好防震相關準備。