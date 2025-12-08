超人氣啦啦隊女神峮峮宣告從《飢餓遊戲》畢業。節目組發布最新文章表示她去年就因身體因素請辭，然而節目組基於多年合作情感，讓她以「請假」方式多多休息，卻沒有向外界解釋請假的原因，使她承受許多不必要的誤解與惡言，也在聲明中向她道歉。
峮峮分身乏術早已請辭 製作單位只讓她「請假」
峮峮在《飢餓遊戲》展現活力，成為節目的一大亮點，也收穫了許多觀眾的喜愛，更成功將身為啦啦隊女神的人氣帶來節目之中，可是8月就有《飢餓遊戲》忠實觀眾抱怨她常缺席錄影，網友的攻擊也隨之而來。根據製作單位的說法，峮峮早已先請辭，是他們沒有把她保護好。
製作單位發文中寫道：「一年前，峮峮因爲身體因素，無法同時兼顧繁重的工作與節目錄影…因此第一次向製作單位提出請辭。只是因為難捨多年情感，製作單位選擇讓峮峮以『請假』方式暫時休息，希望她能有更彈性的時間調養身體。然而，這段時間裡…製作單位沒有適時、清楚地向外界解釋請假的原因，導致峮峮承受了許多不必要的誤解與惡言。」
峮峮承受網友攻擊 製作單位道歉
由於峮峮被外界誤解，她曾經為自己喊冤：「剛好今年的錄影時間跟球賽時間有重疊，如果要去球場，這邊就比較沒有辦法平衡到，禮拜一其實是全部職棒啦啦隊的練舞日，真的不知道要怎麼辦！剛好卡到時間，我沒有辦法控制。」表示《飢餓遊戲》錄影的時間是禮拜三、四，有時候會拉到禮拜五，今年曾經還有拉到禮拜一，就會跟啦啦隊的工作撞在一起。
《飢餓遊戲》製作單位也自責，當網路暴力發生時，他們也沒有第一時間替峮峮澄清、為她擋下，讓她只能把委屈放在心裡，默默承受著有苦難言的壓力。對此衷心感到抱歉，強調他們會深深檢討，也向峮峮，以及一直支持她的粉絲們，致上最誠摯的歉意。
《飢餓遊戲》製作單位聲明全文如下：
是的…今天是峮峮的「畢業典禮」
一年前，峮峮因爲身體因素，
無法同時兼顧繁重的工作與節目錄影…
因此第一次向製作單位提出請辭。
只是因為難捨多年情感，
製作單位選擇讓峮峮以「請假」方式暫時休息，
希望她能有更彈性的時間調養身體。
然而，這段時間裡…
製作單位沒有適時、清楚地向外界解釋請假的原因，
導致峮峮承受了許多不必要的誤解與惡言。
當網路暴力發生時，
我們也沒有第一時間替她澄清、替她擋下，
讓她只能把委屈放在心裡，默默承受著有苦難言的壓力。
對此，製作單位衷心感到抱歉。
我們會深深檢討，也向峮峮，以及一直支持她的粉絲們，致上最誠摯的歉意。
在無數次的商議、挽留之後，
我們終於做出最不捨、但最尊重的決定——
陪峮峮完成這場畢業，讓她能真正地休息、放下疲累。
我們不會忘記——
一起登上龜山島的風
夜宿無人澎澎灘的星光
跨越八里到西子灣的汗水與笑聲
徒步環繞北竿島的腳步聲
還有數不清的大小關卡——
這些都是我們共同擁有的珍貴回憶。
《飢餓遊戲》一路看著她，從青澀的小女生，
慢慢成長為能獨當一面、耀眼發光的女明星。
這一路上，我們陪著她——
而她也陪著我們、陪著所有觀眾一起成長。
畢業快樂 含著淚水祝福妳
希望你飛的更高更遠，也要記得常常回來看看我們喔
資料來源：飢餓遊戲臉書
