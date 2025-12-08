我是廣告 請繼續往下閱讀

▲峮峮（左三）正式離開《飢餓遊戲》，節目主持陣容又將有翻變化。（圖／摘自 飢餓遊戲 ctvshow 臉書）

超人氣啦啦隊女神峮峮宣告從《飢餓遊戲》畢業。節目組發布最新文章表示她去年就因身體因素請辭，然而節目組基於多年合作情感，讓她以「請假」方式多多休息，卻沒有向外界解釋請假的原因，使她承受許多不必要的誤解與惡言，也在聲明中向她道歉。峮峮在《飢餓遊戲》展現活力，成為節目的一大亮點，也收穫了許多觀眾的喜愛，更成功將身為啦啦隊女神的人氣帶來節目之中，可是8月就有《飢餓遊戲》忠實觀眾抱怨她常缺席錄影，網友的攻擊也隨之而來。根據製作單位的說法，峮峮早已先請辭，是他們沒有把她保護好。製作單位發文中寫道：「一年前，峮峮因爲身體因素，無法同時兼顧繁重的工作與節目錄影…因此第一次向製作單位提出請辭。只是因為難捨多年情感，製作單位選擇讓峮峮以『請假』方式暫時休息，希望她能有更彈性的時間調養身體。然而，這段時間裡…製作單位沒有適時、清楚地向外界解釋請假的原因，導致峮峮承受了許多不必要的誤解與惡言。」由於峮峮被外界誤解，她曾經為自己喊冤：「表示《飢餓遊戲》錄影的時間是禮拜三、四，有時候會拉到禮拜五，今年曾經還有拉到禮拜一，就會跟啦啦隊的工作撞在一起。《飢餓遊戲》製作單位也自責，當網路暴力發生時，他們也沒有第一時間替峮峮澄清、為她擋下，讓她只能把委屈放在心裡，默默承受著有苦難言的壓力。對此衷心感到抱歉，強調他們會深深檢討，也向峮峮，以及一直支持她的粉絲們，致上最誠摯的歉意。