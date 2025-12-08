超人氣啦啦隊女神峮峮宣告從《飢餓遊戲》畢業。節目組發布最新文章表示她去年就因身體因素請辭，然而節目組基於多年合作情感，讓她以「請假」方式多多休息，卻沒有向外界解釋請假的原因，使她承受許多不必要的誤解與惡言，也在聲明中向她道歉。

▲峮峮已結束《飢餓遊戲》錄影，正式從節目中「畢業」。（圖／翻攝自飢餓遊戲 ctvshow 臉書）
峮峮分身乏術早已請辭　製作單位只讓她「請假」

峮峮在《飢餓遊戲》展現活力，成為節目的一大亮點，也收穫了許多觀眾的喜愛，更成功將身為啦啦隊女神的人氣帶來節目之中，可是8月就有《飢餓遊戲》忠實觀眾抱怨她常缺席錄影，網友的攻擊也隨之而來。根據製作單位的說法，峮峮早已先請辭，是他們沒有把她保護好。

製作單位發文中寫道：「一年前，峮峮因爲身體因素，無法同時兼顧繁重的工作與節目錄影…因此第一次向製作單位提出請辭。只是因為難捨多年情感，製作單位選擇讓峮峮以『請假』方式暫時休息，希望她能有更彈性的時間調養身體。然而，這段時間裡…製作單位沒有適時、清楚地向外界解釋請假的原因，導致峮峮承受了許多不必要的誤解與惡言。」

▲峮峮（左三）在《飢餓遊戲》中受到觀眾歡迎，但已因身體關係，去年就向製作單位請辭，最近真的正式從節目中「畢業」。（圖／翻攝自飢餓遊戲 ctvshow 臉書）
峮峮承受網友攻擊　製作單位道歉

由於峮峮被外界誤解，她曾經為自己喊冤：「剛好今年的錄影時間跟球賽時間有重疊，如果要去球場，這邊就比較沒有辦法平衡到，禮拜一其實是全部職棒啦啦隊的練舞日，真的不知道要怎麼辦！剛好卡到時間，我沒有辦法控制。」表示《飢餓遊戲》錄影的時間是禮拜三、四，有時候會拉到禮拜五，今年曾經還有拉到禮拜一，就會跟啦啦隊的工作撞在一起。

《飢餓遊戲》製作單位也自責，當網路暴力發生時，他們也沒有第一時間替峮峮澄清、為她擋下，讓她只能把委屈放在心裡，默默承受著有苦難言的壓力。對此衷心感到抱歉，強調他們會深深檢討，也向峮峮，以及一直支持她的粉絲們，致上最誠摯的歉意。


《飢餓遊戲》製作單位聲明全文如下：

是的…今天是峮峮的「畢業典禮」

一年前，峮峮因爲身體因素，

無法同時兼顧繁重的工作與節目錄影…

因此第一次向製作單位提出請辭。

只是因為難捨多年情感，

製作單位選擇讓峮峮以「請假」方式暫時休息，

希望她能有更彈性的時間調養身體。

然而，這段時間裡…

製作單位沒有適時、清楚地向外界解釋請假的原因，

導致峮峮承受了許多不必要的誤解與惡言。

當網路暴力發生時，

我們也沒有第一時間替她澄清、替她擋下，

讓她只能把委屈放在心裡，默默承受著有苦難言的壓力。

對此，製作單位衷心感到抱歉。

我們會深深檢討，也向峮峮，以及一直支持她的粉絲們，致上最誠摯的歉意。

在無數次的商議、挽留之後，

我們終於做出最不捨、但最尊重的決定——

陪峮峮完成這場畢業，讓她能真正地休息、放下疲累。

我們不會忘記——

一起登上龜山島的風

夜宿無人澎澎灘的星光

跨越八里到西子灣的汗水與笑聲

徒步環繞北竿島的腳步聲

還有數不清的大小關卡——

這些都是我們共同擁有的珍貴回憶。

《飢餓遊戲》一路看著她，從青澀的小女生，

慢慢成長為能獨當一面、耀眼發光的女明星。

這一路上，我們陪著她——

而她也陪著我們、陪著所有觀眾一起成長。

畢業快樂🎉 含著淚水祝福妳

希望你飛的更高更遠，也要記得常常回來看看我們喔

▲峮峮（左三）正式離開《飢餓遊戲》，節目主持陣容又將有翻變化。（圖／摘自 飢餓遊戲 ctvshow 臉書）
