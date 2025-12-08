我是廣告 請繼續往下閱讀

今（8）日凌晨，新北市板橋的定食8餐廳發生氣爆事故，造成6人受傷，消防初判是店內的瓦斯鋼瓶引起瓦斯爆炸。但上（11）月底，業者接受消防安檢，未被查出違規，業者表示，提供受影響的店家與民眾必要協助，全案殃及的鄰近住戶與商家，至少有29人，還有5戶14人基於安全，被暫時安置。新北市表示，將協助受損住戶求償，而案發建物經土木技師評估，出現結構受損，檢方也分他字案，釐清是否涉及人為疏失。警消在場戒備、拉起封鎖線，事故地就在新北市板橋區重慶路巷弄，經消防初步研判，2樓餐廳定食8與爭鮮，店內放的瓦斯鋼瓶在8日凌晨12時許，引發氣爆事故。消防局表示，事發餐廳未使用天然瓦斯，而是以4支瓦斯鋼瓶串接供氣，總重76公斤，未超過法規80公斤上限，且於上月26日完成相關檢查。初步研判疑似其中一支鋼瓶漏氣，導致瓦斯在密閉空間累積至一定濃度後引爆，確切氣體漫延路徑及聚集位置仍待火調人員釐清。板橋區長陳奇正表示，周邊已有29戶完成財損登記，其中5戶共14人已安置至附近旅館。後續區公所將協助召開協調會，協助住戶後續向業者求償。新北市土木技師公會上午進場評估，指出對面及周邊建物損害多屬玻璃、窗框破裂，結構本體無虞；但爆炸大樓本身的1至3樓可見明顯結構損傷，4樓以上則無明顯受損。由於1至3樓尚在清理，最終結構判定需待清理完成後才能進行詳細檢查，約需2至3週才能完成，並決定是否補強或採取進一步措施。全案不僅造成6人受傷，有關受災住戶安置，依照區公所統計，目前一共5戶14人，在鄰損部分，則有29人登記，新北市長侯友宜表示，將成立專案小組，協助受損住戶求償，檢方也分他字案，釐清其中是否涉有人為疏失。