台北市議員陳怡君遭控自2023年起以「顧問費」名義多次向建商收受賄款18筆、總額逾70萬元，並以人頭助理方式詐領議員研究助理費，合計455萬元。士林地院今（8）日開庭審理，她數度哽咽表示認罪，並向法官致歉，強調「我不是為了貪污，我只是想把服務做好」。起訴指出，陳怡君共涉收受建商18筆、總額逾70萬元的不正利益，另以人頭助理手法詐領455萬元助理費，全案共有7名被告。其中，品嘉建設董事長胡偉良否認犯罪，其餘被告多承認事實並請求法院從輕量刑。根據媒體報導，陳怡君庭上表示，自己兩屆選舉皆虧損，從政多年並不富裕，「有時政黨活動一場就要4、50萬，疫情期間口罩、酒精都是基本款，如果民代拿不出來，選民怎麼辦？」強調初衷是把服務做好，而非貪污牟利。「如果我是為了賺錢，就不會叫家人把房子拿出來當服務處、少賺租金補貼，我真的不是貪心的人。」她並強調已繳回犯罪所得，希望法官能考量情狀從輕量刑。辯護律師補充，陳怡君在議會兩任期間自付支出高達1,400萬元，遠非本案金額可比，顯見她並非享樂型或貪污型犯行者，本案折射出助理費制度長期存有缺口，使民代辦公室常以人力調度或掛名方式補足運作需求，呼籲相關制度應檢討修法。同案被告、辦公室主任張惠霖亦在庭上認罪，語氣沉重表示：「我對錢沒有概念，但我承認錯誤，願意承擔。」辯護律師進一步指出，本案折射出助理費制度缺陷，民代辦公室長期面臨支出龐大、薪資偏低等結構性困境，「制度本來就不夠用」，呼籲應從修法層面根本檢討。本案共7人遭起訴，除了陳怡君與主任張惠霖外，還包括3名被指為掛名助理的洪于涵、賀璽、張家蓉，以及品嘉建設董事長胡偉良、總經理高明義。庭上僅胡偉良明確主張無罪，其餘被告多表示願意負責並請求從輕或緩刑。