紐約尼克隊今（8）日在主場麥迪遜花園廣場以106：100力克奧蘭多魔術隊，戰績提升至16勝7敗，主場成績更是驚人的13勝1敗。然而，這場勝利卻被一樁爭議性衝突事件所掩蓋——魔術後衛貝恩（Desmond Bane）在第四節末段竟將球砸向尼克前鋒阿奴諾比（OG Anunoby），引爆場上火藥味。最終魔術不但輸球，華格納（Franz Wagner）還受傷退場，可說是賠了夫人又折兵。比賽下半場，一次進攻回合中，尼克前鋒阿奴諾比切入上籃未果，倒地滑出界外。此時魔術後衛貝恩搶下籃板，卻未發動快攻，反而將球直接砸向仍倒在地上的阿奴諾比。這一明顯情緒化的舉動立刻引來裁判回放審查，最終貝恩遭吹判技術犯規。根據SNY記者Ian Begley的報導，裁判團一致認定貝恩此舉非比賽動作，而是帶有惡意的情緒宣洩。此事件不但讓比賽一度中斷，也再度將貝恩的「暴躁標籤」貼在媒體頭條上。這並非貝恩本季第一次因情緒失控而被處罰。他曾在對陣老鷹隊的比賽中對中鋒奧孔武（Onyeka Okongwu）犯下惡意犯規後，再將球狠狠砸向對方頭部，結果當場被驅逐出場。過去他也與杜蘭特（Kevin Durant）發生衝突，甚至曾在灰熊隊時於暫停期間怒推隊友阿爾達瑪（Santi Aldama），引發隊內不滿。魔術隊在賽後強調，將會協助播恩進行情緒管理，尤其是在季後賽潛力隊伍的目標下，避免此類事件重演成為拖累。本場比賽魔術雖迎來主將帕波羅（Paolo Banchero）的傷後復出，但上半場卻又失去另一主力華格納後者因一次不穩的落地動作而受傷退場，目前傷勢仍待後續檢查。魔術教練團憂心忡忡，期盼不會再陷入與上季類似的傷病惡夢。魔術隊將在週二晚間於主場迎戰熱火隊，進行NBA盃淘汰賽，勝隊將挺進拉斯維加斯。在傷兵滿營與場上紀律問題的雙重壓力下，這場比賽對魔術而言可說是身心雙重考驗。