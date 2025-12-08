我是廣告 請繼續往下閱讀

▲日本青森縣、北海道之間的海域發生芮氏規模7.2強震，氣象署發布海嘯警報。（圖／中央氣象署cwa.gov.tw）

大地震引發海嘯！台灣評估機制一次看懂

海嘯警報

海嘯警訊

海嘯消息

日本青森縣海域今（8）日晚間發生強震，根據國際地震資訊顯示，本次地震芮氏規模達 7.6，陸地觀測最大震度6強，日本當地有明顯劇烈搖晃，各地正陸續回報災情中。我國中央氣象署也發布海嘯消息，，呼籲青森及周邊沿岸地區的國人務必持續留意海嘯警戒。目前尚無海嘯全面資訊，但氣象署也提醒，位於青森及周邊沿岸地區的國人務必持續留意本次地震後續餘震與海嘯警戒，並遵循當地官方發布之最新避難指示。一旦海底發生大型地震，PTWC 便會快速啟動評估機制，透過地震資料與水壓感測器分析是否生成海嘯，並發布不同級別的通報。身為太平洋沿岸國家，臺灣收到訊息後，再經過中央氣象署進一步評估，就會發布不同的海嘯資訊給受影響區域。當 PTWC 報文內容經氣象署評估，波高分級達 1 級（波高 0.3～1 公尺）以上，預估 3 小時內抵達，或是當臺灣近海發生規模 7.0 以上地震，且震源深度淺於 35 公里，有引發海嘯風險，氣象署就會發布最緊急的【海嘯警報】。當 PTWC 報文內容經氣象署評估，波高分級達 1 級（波高 0.3～1 公尺）以上，預估 3～6 小時內抵達，氣象署則會發布【海嘯警訊】。若海嘯事件沒有達到【海嘯警報】或【海嘯警訊】的標準，但可能引起民眾關切，中央氣象署就會發布【海嘯消息】。