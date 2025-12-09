我是廣告 請繼續往下閱讀

美國摔角傳奇、奧運金牌得主寇特·安格（Kurt Angle）於今（9）日迎來57歲生日。作為少數同時在業餘與職業舞台皆奪得最高榮耀的運動員，安格的名字早已超越摔角領域，成為全球體壇的傳奇象徵。安格出生於1968年12月9日，1996年亞特蘭大奧運以「帶著斷頸奪金」的驚人意志，勇奪自由式摔角金牌，一戰成名。他的故事成為無數運動員與粉絲心中的勵志典範。之後安格投身 WWE，迅速以驚人的技術、強烈的節奏感與獨特的魅力奠定地位，先後成為世界重量級冠軍、WWE冠軍等多重頭銜得主，也因此被封為「Three I’s」— Intensity（爆發力）、Integrity（正直）、Intelligence（智慧）的象徵。在WWE與TNA等舞台上，安格以高難度技術動作、節奏緊湊的比賽風格與一流的故事敘事能力，締造多場經典對決，被評論界譽為「史上最完整、最全面的摔角手之一」。2017年，他正式入選WWE名人堂，再次確認其歷史地位不可撼動。57歲的安格雖已退役，但仍持續透過節目、播客與公開活動與粉絲互動。他近年也積極投入健康倡議與運動訓練推廣，希望以自身經歷鼓勵更多年輕選手。他的生日在社群平台掀起大量祝福，不少摔角迷以「永遠的奧運英雄」「真正的傳奇」向他致敬。從奧運金牌到WWE殿堂，安格以不可思議的意志力與天賦改寫了摔角歷史。57歲生日之際，全球粉絲再次向這位真正的戰士獻上最高敬意，並期待他未來持續為摔角與體壇帶來更多正面力量。