日本青森縣外海台灣時間今（8）日晚間11時15分左右發生地震，規模7.6，震源深度約 50 公里，青森縣最大震度為6強，氣象廳對多地發布海嘯警報。首波海嘯已於晚間11時30分抵達北海道太平洋沿岸中部，隨後將抵達青森縣太平洋沿岸、岩手縣預計浪高3公尺。日本氣象廳、NHK報導，地震發生在當地8日晚上10時15分左右。震央位於青森縣東海岸附近，震源深度為 50 公里，地震規模7.6。日本氣象廳也已對青森縣太平洋沿岸、岩手縣，以及北海道太平洋沿岸中部等多地發佈海嘯警報，預計浪高可達3公尺。第一波海嘯已經於當地晚間11時50分抵達北海道太平洋沿岸中部，北海道浦川町測得浪高0.4公尺、惠裡茂鎮11時55分測得浪高0.3公尺；北海道太平洋沿岸西部室蘭港並未觀測到海嘯；青森縣太平洋沿岸，陸奧関根浜並未觀測到海嘯，陸奧小川原港11時43分測得海嘯浪高0.4公尺。日本政府已經在晚間11時16分緊急設立官邸對策室，該辦公室正與相關部會、機構及地方府保持聯繫及收集資訊。