日本青森縣外海當地時間今（8）日晚間11時15分左右發生地震，規模7.6，11時33分又發生規模5.6地震，北海道、青森縣岩手縣等多地發布海嘯警報後，陸續測得海嘯襲來。東北地區至少4000戶停電，超市、住家也傳出災情。
綜合日媒報導，受強震影響，日本東北電力公司於當地時間9日凌晨12點15分表示，青森縣3900戶、岩手縣300戶，總計有約4200戶人家停電。
據日本雅虎地震災情回報，有網友指出，青森縣的唐吉訶德、超商，都有大量貨架上的貨物掉落在地，許多網友也都貼出住家屋內東西掉落在地，東倒西歪、一片狼藉，還有大量碗盤全都摔碎在地。室外的狀況也相當可怕，有網友回報人行道地面隆起、地基裂開等狀況。
日媒ANN News也報導，青森縣八戶市有大樓一樓的玻璃門窗全部碎裂，滿地都是碎玻璃，電梯旁的牆壁磁磚大量掉落，碎石瓦礫四散，電梯也已經停止運作，場面相當驚人。
