緬甸反政府武裝近期在泰緬邊境妙瓦底地區展開行動，成功攻下電信詐騙園區「順達園區」，令人意外的是，在超過3千名被控拘禁與強迫從事詐騙的人員當中，仍有約900人表示「不願離開」，選擇留在園區內，引起外界議論。綜合《Irrawaddy》與緬甸中文網報導，克倫民族聯盟（KNU）旗下的克倫民族解放軍（KNLA），聯同人民防衛軍（PDF）於11月21日與軍政府部隊交火期間，成功奪下妙瓦底敏勒班村的順達園區。克倫民族聯盟在本月2日對外公布，園區共有3582人，其中2640人願意撤離、已獲協助離開，但仍有942人表示不願脫離園區。克倫民族聯盟表示，在泰國相關單位協助下，已有1307名跨國詐騙受害者被安全送往其他地點安置；另有1333名緬甸籍人士也在本次行動中撤離。至於拒絕離開的近千人，外界推測可能與高額抽成、被洗腦、害怕報復或欠債被控制等因素有關，真正原因仍待釐清。這起事件反映出妙瓦底詐騙園區背後的龐大利益與複雜權力結構，也暴露該區邊境治理混亂、跨國犯罪猖獗的長年問題。