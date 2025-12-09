我是廣告 請繼續往下閱讀

馬來西亞霹靂州丹那依淡龍崗山附近近日疑似發生老虎襲擊家畜事件，不僅有2頭牛被發現遭攻擊致死，另有5頭牛下落不明。當局到場調查時，更在牛棚周邊發現新鮮虎蹤，讓當地居民相當不安，因為這座山區過去30年從未出現過老虎跡象。根據馬來西亞《中國報》報導，41歲的農場主阿布杜在5日下午點算牛群時，驚覺少了7頭牛，其餘牛隻明顯受驚、刻意避開他。他隨即展開搜尋，先是在農場後方發現一頭牛的屍體，身上有大量抓痕，頸部有明顯咬痕。不久後，他又在距離牛棚約200公尺的地方發現第二頭死牛，便立即報警。阿布杜透露，他養牛已有8年，這是首次遇到疑似老虎攻擊事件，希望相關單位盡速處理，避免更多牲畜受害。龍崗山環境美化協會主席李俊民表示，近30年來當地從未接獲居民通報老虎出沒，更沒有牲畜遭襲擊的案例，因此得知消息時，居民既震驚又害怕。他也說，事發前幾天確實有人聽到疑似野生動物的吼聲，但目前仍無法證實與此次事件是否相關。馬來西亞野生動物保護及國家公園局在7日下午會同警方勘查時，於牛棚附近發現新鮮的老虎足跡，也調閱陷阱攝影機並檢查牛的遺骸，試圖判斷是否有被拖行的痕跡。當地警方提醒民眾，若在周邊地區發現可疑動物跡象或異常狀況，應立即通報警方或野生動物保護及國家公園局，以降低潛在風險。