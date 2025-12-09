我是廣告 請繼續往下閱讀

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月登場，美國隊的參賽名單也陸續公布，不過曾在2023年經典賽擔任「美國隊長」的楚奧特（Mike Trout）是否確認參賽仍是未知數，對此洛杉磯天使新任總教練鈴木清（Kurt Suzuki）在大聯盟冬季會議接受採訪時也透露，對於天使來說「我們必須找出對球員與球隊都最好的決定。」距離2026經典賽開幕剩不到100天，美國隊陣中也已經聚集不少球星，不過在2023年擔任「美國隊長」的楚奧特是否將參與本屆賽事，目前仍不明朗。對此天使總教練鈴木清在大聯盟冬季會議接受採訪時表示，誰會參加、誰不會參加，現在都還沒確定。這是一個需要充分討論的議題。他也強調，經典賽牽涉球員身體負荷、球隊備戰計畫等多項因素，對於楚奧特的參賽，我們必須找出對球員與球隊都最好的決定。現年34歲的楚奧特，生涯曾3度奪下美聯MVP，是聯盟最具代表性的頂尖外野手。然而上季因左膝傷勢影響，整體表現不如預期，出賽130場繳出打擊率2成32、26轟、64分打點，成績明顯低於生涯平均。對於楚奧特的身體恢復情形，鈴木清也透露：「他非常積極，告訴我自己已經準備好了。健康的楚奧特對我們而言是巨大的助力，我能感受到他對新球季的期待。」上一屆經典賽冠軍戰，日本與美國上演經典對決，大谷翔平在9局2出局時三振隊友楚奧特，協助日本奪冠，那一幕也成為棒球史上最令人難忘的瞬間之一。鈴木清表示：「那是非常精彩的畫面，兩名世界頂尖球員在最高舞台正面交鋒，是棒球最美好的時刻之一。」鈴木清現役時期曾與楚奧特、大谷翔平在天使同隊，他談到兩名超級巨星時流露懷念之情，強調能在同一時期與他們並肩作戰，是非常特殊的經歷。他們兩人會互相開玩笑，場上場下都能彼此激勵、共同成長。