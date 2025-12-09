我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雪兒（右）和小40歲男友亞歷山大感情甜蜜。（圖／翻攝自IG@cher）

美國79歲歌手雪兒（Cher）2022年認愛小她40歲的男友亞歷山大·愛德華茲（Alexander Edwards），雖然期間一度分手，但復合後感情升溫，據悉，雪兒已經決定和亞歷山大結婚，日子就選在明年5月她80歲生日時。雪兒也毫不在意兩人的年齡差，直呼，「我們玩得很開心！」根據外媒《The Mirror》報導，雪兒毫不在意和小男友的年齡差，預計在明年5月她80歲生日時，和亞歷山大結婚，之前她登上美國節目《CBS Mornings》時，就曾大力誇獎男友有才華又帥氣，雖然兩人相差40歲，但雪兒毫不在意，她認為網友並沒有和他們一起過日子，「沒人知道我們發生了什麼，我們玩得很開心。」雪兒16歲時就遇見大她11歲的第一任丈夫Sonny Bono，也是在Sonny Bono的幫助下，雪兒成功打進美國唱片市場，兩人結婚11年，生下女性變為男性的兒子查兹·波諾（Chaz Bono），雪兒也坦承起初不了解為什麼要這樣，但願意努力理解孩子的改變。後來她和Sonny Bono離婚，在離婚正式生效4天後，就和歌手格雷格·奧爾曼結婚，隔年生下兒子伊利亞·布魯·奧爾曼，感情生活可說是相當豐富。