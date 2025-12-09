我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》今（9）日舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，總統賴清德特別錄製影片勉勵在場青年世代，表示現在AI浪潮席捲全世界，台灣處於關鍵時刻以及全球供應鏈的重要位置，政府更需思索青年世代如何在科技治理與公共政策上有更積極的參與，共同引領國家永續發展，強調青年們創意、勇氣及行動力，都是國家寶貴的資產，同時也是重要的參與者，未來政府將創造更多對話平台，「讓我們攜手並進打造更具智慧、更有韌性的台灣」。賴清德表示，首先向《NOWNEWS今日新聞》董事長劉柏園、台灣一滴優教育協會理事長蔡其曄、台灣青年世代共好協會理事長張育萌表達感謝之意，感謝共同舉辦這場《2025AI青年力國際論壇》，一起關注AI科技趨勢發展與青年賦權，這正是當前全球核心議題。賴清德指出，現在AI浪潮席捲全世界，不僅推動產業轉型，也重新定義大家的生活樣貌，台灣處於關鍵時刻以及全球供應鏈的重要位置，更需要思索如何讓青年世代在科技治理與公共政策上有更積極的參與，共同引領國家的永續發展。賴清德提及，在自己心中，青年世代不只是科技的使用者，更是議題的倡議者、社會創新的推動者，面對AI帶來的機會及挑戰，青年們的創意、勇氣與行動力，都是國家寶貴的資產，很期待透過今天的論壇，大家能夠從身邊關心的人事物出發，以探索精神及批判思考，提出更多元的提案，讓政府的政策、台灣未來的發展，能夠回應人民生活及社會的需求。賴清德也說明，政府現正努力推動「AI新十大建設」 ，從數位基礎設施、關鍵技術到智慧應用，要打造台灣成為「人工智慧之島」，並設下目標，要在2040年前創造超過15兆產值、50萬個AI就業機會，並且建置3座國際級AI實驗室，全力推動台灣AI生態系，同時政府也非常重視AI倫理與法治建立，正在積極研議《人工智慧基本法》，希望建構AI發展與應用的良善環境，來強化國家的競爭力，也提升國家整體韌性，在台灣AI發展的道路上。最後賴清德表示，各位青年朋友都是重要的參與者，未來政府會繼續完善法治、投入資源，並且創造更多對話平台，盼攜手並進打造更具智慧、更有韌性的台灣，「最後再次感謝大家共襄盛舉，祝福論壇圓滿成功」。