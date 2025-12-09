我是廣告 請繼續往下閱讀

學生提案多元實用 鄭照新力讚

AI是運算 價值是選擇

《NOWNEWS今日新聞》今（9）日舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，公民提案競賽優勝隊伍分享各自提案，副總統蕭美琴親臨會場與青年學生交流，台中市副市長鄭照新聆聽後勉勵同學，各組的簡報都對於解決問題相當有幫助，他也相信，AI不會取代工作，因為價值是一種選擇。今年公民提案競賽共徵集數十組青年團隊參與，內容涵蓋心理健康、AI科技、文化再生、性別平權、交通安全、永續教育、綠色運輸與友善城市等多元議題。鄭照新分享，看到大家精彩的簡報，他忍不住跟總統府副秘書長何志偉聊，「我們讀國中的時候有這麼厲害嗎？」今天9組同學發表的簡報都超棒，對於不論地方或是中央政府解決問題非常有幫助，而且還有5組是高中生，「我們高中這麼平庸的可以做副市長」，這些學生未來當市長都沒有問題，非常厲害。鄭照新指出，今天論壇以AI應用為主，這些學生在研究的問題過去都是要投入大量時間、金錢與資源人力研究，可能要耗費數年才能得出答案，可是現在透過AI，不需要集中資源，可以用較少的人力，投入希望改變的價值，一定時間內就可以產出解決方案，9組同學提出的方案都非常實用，尤其是提到行人道路方案的組別，他們以東京為例，香港也有類似案例，這對地方政府有非常好的參考作用。鄭照新也說，大家擔心AI取代工作，但他認為不會，AI領導的字元是「Art」，未來無論AI運算多麼厲害，AI是一種運算，價值是一種選擇，想要過怎樣的生活，希望城市乃至於國家世界怎麼運轉，都是人類選擇，如銘傳大學同學的題目是性平，性別平等是一種價值，透過AI運算找到解決方法。鄭照新指出，剛剛副總統蕭美琴也提到，台灣硬體發展很厲害，軟體更要加強，AI就是補足軟體，人的價值以及AI提升台灣特色的靈活度，台灣是以多數中小企業為主的經濟結構體，AI提供很多很徬徨的中小企業很多解決可能，未來各行各業，尤其是中小企業，可能會以小型團體聯合起來，透過AI工具進行產業發展。「所以各位同學你們好棒，不用擔心未來找不到工作，未來我相信這個世界是屬於你們的！」鄭照新再次勉勵學生，他不覺得自己高中很優秀，如此平庸都能做到副市長，大家都能當市長，感謝各位同學分享，讓地方政府找到未來發展方向。