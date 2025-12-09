我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》今（9）日舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，現場眾多青年學子出席發表提案，台北市議員苗博雅在致詞談到，大家都在關心AI是否會取代人力，但她斷言，政治工作並不會被取代，在場的學生提案有許多都與生活有關，有三組更是包含交通，如果想達成，歡迎大家來當她同事，從基層做起達成提案的夢想。在《AI青年力論壇》上，苗博雅表示，看了同學的簡報想起二十年前還是高中生的時候，當時自己與台下同學依樣充滿對未來的想像，想要改變世界的願望，不同的是以前沒有像今天的論壇或比賽，將想法化為提案爭取榮譽，當時讓自己的想法被看見，就是直接動手實作。苗博雅回憶，北一女中的時候，在高二當選班聯會主席，當時一條政見是取消換季制度，想改變嚴格服裝儀容規定，高三成功推動，就此廢除過去僵化的制服換季規定，對自己來說是非常珍貴的體驗，付出努力真的能改變世界或社會。苗博雅表示，現在台灣變得更加民主，企業也舉辦很好的平台，她深信，比自己更加優秀的學生們，在未來一定能實踐自己的想法，理想的世界在二十年後一定會實現。苗博雅坦言，雖然無法看到命運未來的篇章，但多數的青年關心什麼，社會就會往那個方向移動，過去關心的是性別平等與台灣民主深化與發展，台灣現在的社會朝著希望的方向改變，有亞洲第一個同婚專法，經歷了三次的和平政黨輪替，兩次國會輪替，看到台灣朝著審議式民主方向往前走，她想分享人生經驗，現在此時此刻想要的世界，在二十年後會成為現實，三十年後的生活樣貌，希望大家保持信心，不要為現在感到挫折就一片灰暗，甚至失去對自己熱愛事務的信心，請大家確定對自己想要的世界是對自己下一代有意義的。苗博雅直言，在場的台下的各位都是她的老闆，因為這個社會不是政治人物說往哪就往哪，而是在場的所有學生們，未來擘畫夢想的時候，一定要想起一件事，是要對下一代是好的，自己也希望在老年時能夠生活在理想的社會中。至於AI的世代，人類會不會被取代？苗博雅不敢斷言，但有信心的是，政治工作是不會被AI取代，因為我們是熱愛自由的人類，不會想被機器治理，相信由公平公正公開選舉所產生出的人選；因此，政治工作不會被取代。苗博雅也向在場學生招手，談到自己看了九組得獎作品，大家都很在乎生活環境，好幾組都與交通議題有關，期盼與土地有更深的連結，邀請大家來捲起袖子做事。苗博雅透露，她在上次選舉統計過，交通改造案以及人行道改造案，任內完成兩百多件，現在可能超過三百多件，如果想把提案化為現實，基層政治工作就是最快的途徑。苗博雅表示，自己的力量不是很大，但這一點點的力量也許能提供各位實現想法的機會，自己在工作生涯早期公司學到了一個概念，「點子不值錢，能做出來才是真正值錢」，這句話獲益良多。今天參與青年力國際論壇，苗博雅也向現場學子承諾，如果認為作品值得實現，也認為在台北市議會工作能實現作品，今年寒假她的辦公室會提供實習機會，提案作品給她，可來信告訴她，想透過她的影響力如何達成提案，歡迎大家一起提出想法。