▲《動物方城市2》全球熱賣，台灣上映5天就賣到將近1.5億，也引起網友很多的討論話題。（圖／迪士尼提供）

▲基隆市政府對於AI產業十分關注。（圖／NOWnews攝影中心）

《NOWNEWS今日新聞》與《EdYouth台灣一滴優教育協會》、《台灣青年世代共好協會》於今（9）日共同舉辦「跨世代－2025 AI 青年力國際論壇」。副總統蕭美琴蒞臨論壇，聽取2025第二屆公民提案競賽9組獲勝隊伍報告並給予回饋，同時與學生展開對話。在《AI青年力論壇》上，基隆市政府市長秘書兼副發言人林廷翰代替基隆市長謝國樑出席，他表示基隆市政府對於AI產業十分關注，他提到自己也曾是兒少代表，他認為這幾年由於科技發展蓬勃，再加上學生越來越主動，因此整個大環境也越來越好。他更引述《動物方城市2》的電影台詞，他說：「其中一個角色說：『如果沒有人站出來，那這個世界就不會變更好。』而另一個角色則反駁他：『 即使你站出來，成為英雄，世界也不會變更好，因為世界好像就是這樣子。』他表示，如今學生就像這部電影的兩位主角，對於政策想法有這兩個方向的掙扎。他鼓勵學生不忘初衷，並成為改變世界的Game changer，期許學生未來對於政策能有更多的回饋與想法，讓世界和社會變更好。除此之外，副總統蕭美琴參與《AI青年力論壇》上午場，聽取本次公民提案入選的前五名得獎團隊與四組優勝隊伍提案簡報，並給予回饋及頒獎。另外NOWNEWS向協辦學校蒐集學生提問，範圍涵蓋AI、青年參與、環境永續、外交與政府政策等，蕭美琴也將與青年問答交流。本次論壇聚焦「AI 世代的教育、政策與未來競爭力」，邀集國內外具代表性的青年領袖與產官學專家，共同探討AI對教育、職涯與國際社會的深遠影響。