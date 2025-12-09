我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》今（9）日舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，副總統蕭美琴也恭臨參與。論壇一開始先由公民提案優勝團隊分享自己的專案，第一名是屏科大同學的食農教育專案「三島芽語」。優勝團隊由蕭副總統頒獎，副總統說，未來的AI時代，就需要更多年輕人協助提案，解決台灣日常生活中可能會遇到的各種問題。副總統說，她日前才看到英國媒體《觀察家報》發表全球AI指數排名，提到台灣的AI在全球競爭力排名第16名，其中提到台灣的強項，在於政府的政策、硬體，但相對地包括商業環境、軟體開發與人才培育，就都有待加強，但今天看到這些參賽者的提案，她對台灣還是很有信心，未來可以靠年輕、有創意的新一代，幫大家解決各種問題。副總統也勉勵大家，人生中常會遇到各種問題，想要提出解決方案，但有時候提出解方，又可能會有另外一群人受到影響，因此要不斷提出解方，才可以完全解決一件事情，「相信世界的改變就從你們開始，大家繼續加油，謝謝。」