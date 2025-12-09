我是廣告 請繼續往下閱讀

▲小磨坊從印度進口的香芹粉檢出含非法定著色劑。（圖／食藥署提供）

法國知名馬卡龍品牌的LADURÉE日前風光重返台灣，沒想到今（9）在衛福部食藥署邊境檢驗不符合食品中又出現其資訊。食藥署北區管理中心主任劉芳銘指出，拉朵蕾報驗的法國石蠟紙溶出試驗不符規定，必須退運或銷毀。另，小磨坊報驗的印度香芹粉被檢出蘇丹色素一號必須銷毀，不得退運。食藥署今公布邊境檢驗不合格品項共15項，包含義大利白松露、中國保鮮膜、紐西蘭草莓、印度香芹粉、法國石蠟紙等。劉芳銘指出，「拉朵蕾」報驗的法國石蠟紙，以正庚烷於25℃放置1小時，溶出試驗結果檢出蒸發殘渣581ppm，依照標準應為30ppm，必須退運或銷毀。業者邊境一般抽批查驗調整為加強抽批查驗，抽驗比例為20%至50%。另，小磨坊報驗的印度香芹粉則是被檢出蘇丹色素一號，劉芳銘表示，依據《食品安全衛生管理法》屬於不得使用的物質，這批印度的香芹粉在邊境必須銷毀，不得退運。由於近半年受理印度的香料用乾燥植物，報驗2批，檢驗不合格1批是因爲蘇丹色素，食藥署從113年4月18日起至115年11月26日止，針對印度的香料用乾燥植物在邊境採監視查驗，也就是100%檢驗蘇丹色素合格後才可輸入。