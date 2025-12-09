我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》今（9）日舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，副總統蕭美琴也恭臨參與。副總統致詞時說，雖然當前世界面臨的動盪與問題多不勝數，但解決問題的答案其實就從「發掘身邊問題」開始，並以「棒球打擊率」和「巴菲特投資」為例，鼓勵青年們勇於嘗試、不怕挫折《2025AI青年力國際論壇》的主題是AI，副總統說，不只台灣有各種公共事務議題要解決，全世界處在動盪時代，面對的問題，講都講不完，要解決這些問題，答案就是今天的論壇，就是從身邊開始發掘問題。副總統表示，她看到學生的提案涵蓋了公共事務的多元面向，從交通安全、綠能交通、YouBike便利性，到古蹟文化保存、校園周邊環境，甚至是市場文化的活化。她強調，市場不應只是長者喜歡去的地方，更是我們每個人生活、文化的核心。她也特別欣慰地聽到提案中，有重視「同理心」和「傾聽」的內容。「看到我們身邊有問題，可能我們抱怨一下、罵一下沒關係，但是下一步是什麼？更有建設性的，就是想辦法解決這一個問題。」副總統讚許學生的行動，認為他們都願意「走出那一步」，將不滿化為具體的建設。在談到解決問題的過程時，副總統以自身的經歷勉勵青年。她說自己也曾是個想「改變世界、解決問題」的過來人，過程中遭遇過許多挫折。台灣在去年世界棒球12強勇奪冠軍，但她舉棒球為例，十次打擊中若能擊中三次安打，就已經是很了不起的成績。她進一步解釋：「我們有很多很多的想法、提案、建議，就算以後在職場上被打槍、被否決，很挫折，但如果我們有十個Good Idea（好點子）裡面有三個Idea被聽到、被重視、被落實、被執行，這也是一個非常了不起的事情。」她甚至提到，連股神巴菲特（Warren Buffett）在投資新創公司時，能有三成命中率就屬於賺大錢的成功標準。因此，她鼓勵大家在執行和提案時碰到困難沒有關係，可以繼續思考新的提案來克服挫折。副總統提醒，在提出解決方案時，必須謹慎考慮「同理心」的層面：「我們提出這個解方、解決這一群人的問題的時候，會不會有另外一群人因為我們的解方而受到負面的影響？」她強調，解決一個問題往往不是單一方案，需要多個Solution（解決方案）的疊加，像AI教父黃仁勳在介紹AI時，會先用虛擬產線進行測試與改善，確認可行後才投入實體資金。副總統最後總結，青年們不只展現了「發掘問題、採取行動」（Take Action）的決心，更進一步懂得如何提供誘因、納入「銷售」（Sales）和「行銷」（Marketing）思維，例如透過累積點數來推廣解決方案，「這真的非常的不簡單。我相信世界的改變就從你們開始，大家繼續加油。」