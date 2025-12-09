我是廣告 請繼續往下閱讀

由立法院撥予立委統籌運用，免檢據核銷

國民黨立委陳玉珍提案攸關「助理費除罪化」的修法草案，引發藍委、國會助理大反彈，傳助理工會已著手發起連署，要求連署的28位藍委們退回法案，本周五（12日）更要向立法院長韓國瑜陳情。對此，陳玉珍今（9）日表示，尊重他們的自由，也歡迎來溝通，但不要污名化連署的委員，「提案是我們的權利，但我不會撤回」。國民黨立委陳玉珍提出「立法院組織法修正草案」，新增「補助費用」；且立委統籌運用項目不限於助理費、助理實施健康檢查費用、助理文康活動費用等。立法說明並指出，立委就所有權歸屬於其之補助費，如何運用及運用妥當與否，僅對選民負政治責任，「非屬貪污治罪條例及刑法之規範範圍」，草案日前已順利交付一讀付委。草案一出，立刻引發各黨立委助理反彈，狠批是為特定人開後門，就連黨內同志也不挺，直批該版本法條「亂七八糟」，嚴格講起來是陷人於不義的版本，另一位不願具名藍委也說，要再從長計議聲音慢慢浮現，更直呼「現在提出來的版本，是難以辯護的版本」。就連立法院國會助理工會也決定，本週五將在議場外抗議，呼籲陳玉珍撤案。工會幹部強調，如果陳玉珍在週五前撤案，或立法院長韓國瑜願意出面保證不會讓國民黨處理該案，才會調整抗議行動。對此，陳玉珍今天上午出面受訪說明，助理費制度並非新議題，國民黨黨團已長期研究，包括美國、日本、德國、韓國等國家制度皆有所不同，但共同點都是由國會議員作為助理的雇主，德國聯邦議會曾處理浮報助理工作案，屬行政責任範疇，而台灣現行制度中，不僅國會，地方議會也曾發生相關案件，全台超過300位地方議員涉入，有修法必要性。面對助理工會批評立委修法圖利，陳玉珍回應，她提出的版本並非一錘定音，助理可以陳情、溝通，各家立委也都可以提出修改版本，「不要污名化，不要說我們提案是要自肥」。有志參選金門縣長的陳玉珍更指，自己可能很快要離開立委現職，但仍希望制度能更透明、合理，已請相關單位研究，並和助理工會進行善意互動，工會也可以提出建議案或修正案，國會本來就可以公開討論。