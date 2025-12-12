我是廣告 請繼續往下閱讀

▲勝利於2024年初被目擊現身台北夜店，遭多數網友嚴厲批評。（圖／微博@SEUNGRI胜利-YG）

南韓天團BIGBANG的前成員勝利2019年一口氣爆出捲入9項重罪，從性交易、海外賭博到他的夜店牽扯出偷拍、性交易，甚至被爆疑以訓練名義誘騙未成年少女，讓他原本的粉絲全都傻眼。後來，勝利被判刑約1年6個月，原本外界以為他會在2023年2月11日正式刑滿出獄，卻在事後爆出，他實際上在2月9日就低調離開監獄。出獄後，2024年初勝利就被民眾捕捉到在台北信義區夜店裡自在穿梭，帽子加西裝外套的打扮根本藏不住他；後來，還有爆出他似乎玩得相當放鬆，與身旁女性輕鬆互動，更誇讚她超辣，因此引發許多網友憶起他當年夜店性醜聞，讓許多人怒火不斷。勝利在2019年因為捲入一連串重大性醜聞而備受矚目，包含性交易、賭博、性暴力等，總共被檢方起訴9項罪名。當地最高法院最終在2022年定案，判他1年6個月的有期徒刑。據悉，勝利原訂於2023年2月11日出獄，但據知情人士透露，他在2月9日就提早步出驪州監獄，重獲自由；但也有媒體指出，他原訂的出獄日其實就是2月9日，並不存在提前出獄的情況。回顧整場醜聞起點，要從勝利曾經營的夜店Burning Sun說起，最初是夜店顧客遭暴力對待和警方包庇問題浮上檯面，隨後竟意外地揭發出背後龐大的性交易、偷拍及各種犯罪鏈條。隨著醜聞不斷延燒，韓國媒體《Straight》深入調查報導，還踢爆勝利等人涉嫌誘拐離家出走的未成年少女進行性交易。報導指出，他們以培訓成明星藝人為幌子，將這些懷抱星夢的少女騙進夜店。更令人震驚的是，現場竟有一名號稱神父的人員專門協助與監管這些少女性交易，行徑極為誇張。後來，有2名稱是成功逃離該夜店的少女出面控訴，坦言性交易收入高，但最終因失去利用價值而被無情拋棄，因此身心巨創，其中一人甚至因反覆流產最後切除子宮。2023年勝利出獄後，隔年初就被民眾目擊悄悄入境台灣，在台北市信義區的夜店現蹤，立即引發熱議。當時，社群平台上還流出一張照片，只見畫面勝利頭戴棒球帽、穿著西裝外套，雖然體型似乎比以往略顯發福，但他神態相當輕鬆，不時臉上掛著微笑，且身旁不乏女性友人的陪伴。事後，還有一名女網友曝光了她與勝利的對話影片，勝利在聊天中詢問對方為什麼還是單身？還稱讚對方超辣。不過，大多數網友對此並不買單，紛紛痛批勝利的人格有問題，認為他已背離了身為公眾人物的本意，早該被淘汰。12月12日的壽星不只有勝利！還有台灣演員唐從聖、台灣演員楊謹華、中國歌手袁婭維、日本藝人日高光啓、台灣藝人林羿禎、韓國女團T-ara成員李居麗，粉絲一同祝福他們生日快樂吧！