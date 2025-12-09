我是廣告 請繼續往下閱讀

《NOWNEWS今日新聞》今（9）日舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，邀請19歲踏上創業路、現年27歲的李婷婷至論壇分享個人創業歷程。她笑稱自己當年創業的原因「非常不高級」，只是因為以學生身分接案時薪過低，但成立公司後能讓專案報價大幅提高，於是她在19歲毅然創立第一家公司，也開啟長達八年的創業旅程。李婷婷表示，自己大學主修資訊工程，早期從事網頁開發，靠著撰寫技術部落格累積能見度，不少客戶便透過搜尋而主動找上門。「那時候AI還不普及，所有學校報告、簡報、程式碼都是自己一個字、一個字慢慢寫。」她感嘆，如今學生擁有 SUNO AI、Gamma AI等工具，製作簡報、發想創意、撰寫報告的成本「至少比她當年低十倍」。談到自身的創業轉折，她也分享曾在20歲時進入微軟AI部門擔任資料科學工程師，但因當年不看好AI發展，主動提出離職，如今回想覺得十分「後悔又好笑」。她提醒現場學生：「你們真的是最幸運的一代，一定要握住AI帶來的機會。」在創業歷程中，李婷婷曾在香港就讀商學院，她認為這段經驗對後續接案幫助極大，多數初期案源都來自校友介紹。「大學一定要多認識商學院的朋友，未來不論創業或接案都會很有幫助。」此外，她也不斷嘗試不同領域，包括成立線上工程師學院、培訓超過200名區塊鏈工程師，並打造AI自動化留言系統「Friday」。該系統能模擬使用者語氣在社群平台留言，甚至為多位用戶帶來意外的爆量流量。她也提醒大眾：「有些你看到的酸民留言，可能根本不是人，是AI生成的。」李婷婷也鼓勵學生，如果正在做研究題目或創作內容，不妨「選冷門題目」。她以自身從冷門的區塊鏈領域切入為例，成功讓自己在競爭中脫穎而出，也獲得更多國際論壇、企業合作的機會。李婷婷最後勉勵現場學生：「不管是創業、寫報告、接案、做研究，你都可以把AI變成你的外掛。如果你們現在開始，比十年前的我們強太多了。」