麥當勞表示，明12月10日開賣日本直送「巧克力三角派」、及咖哩辣味新品！今（9）日《NOWNEWS今日新聞》記者搶先開箱試吃，「巧克力三角派」真實口感曝光，超濃郁苦甜香醇風味一吃會上癮；印度香料風味的「咖哩辣味麥克雞塊」本身就很夠味，搭配鹹香「煙燻起司風味醬」更涮嘴，推薦起司控別錯過；而漢堡系列則是日式咖哩風味；《NOWNEWS今日新聞》記者幫大家挖出咖哩風味搖搖薯條「免費升級」買法，本文提供給讀者一次掌握。
麥當勞：「巧克力三角派」超濃郁苦甜真實口感！溫可頌口感會爆餡
台灣麥當勞開賣日本直送「巧克力三角派」，主打香酥鬆軟的千層可可派皮，包裹著滑順濃郁的巧克力內餡，《NOWNEWS今日新聞》記者今搶先開箱試吃，真實口感吃起來有點類似可頌，外層薄脆、溫熱內裡咀嚼得到麵包鬆軟感，大口咬下巧克力內餡直接爆漿出來，是超濃郁苦甜香醇風味。
一吃真的會上癮！即使放有點涼了，吃起來則是更有麵包Q韌的咀嚼感、搭配稠稠的巧克力內餡，還是很耐吃。難怪在日本大受歡迎，被譽為神級甜點，預料一定很搶手，建議消費者要盡快買來吃吃看喔。
麥當勞「巧克力三角派」單點50元，12月10日至2026年1月6日（或售完為止）。
麥當勞：咖哩新品齊發！麥克雞塊配煙燻起司風味醬、漢堡開箱
麥當勞這次全新推出咖哩風味新品，「咖哩辣味麥克雞塊」主打印度風味咖哩粉調製十餘種香辛料，外層再裹上印度Teja辣椒碎片與巴西利葉，《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃，一咬就吃到薑黃色雞肉的濃厚辛香，沾取「煙燻起司風味醬」鹹香夠味，推薦重度起司控一定會喜歡。
「咖哩辣味麥克雞塊」12月10日至2026年1月27日（或售完為止），「6塊咖哩辣味雞塊」單點68元、經典套餐133元、搖搖薯條套餐149元。「10塊咖哩辣味麥克雞塊」單點109元、經典套餐174元、搖搖薯條套餐190元。
而不敢吃有點辣的咖哩愛好者，則推薦麥當勞咖哩風味漢堡系列，開吃日式咖哩的溫潤香甜；整塊勁辣鷄腿排結合日式甜口咖哩的「咖哩辣雞腿堡」、還有多汁「咖哩雙層四盎司牛肉堡」與「
咖哩四盎司牛肉堡」。
「咖哩風味漢堡系列」12月10日起至2026年1月6日（或售完為止）：
◾️「咖哩辣雞腿堡」單點78元、經典套餐143元、搖搖薯條套餐159元。
◾️「咖哩四盎司牛肉堡」單點92元、經典套餐157元、搖搖薯條套餐173元。
◾️「咖哩雙層四盎司牛肉堡」單點132元、經典套餐197元、搖搖薯條套餐213元。
◾️「搖沾特餐」有1份主餐（咖哩辣雞腿堡204元／咖哩四盎司牛肉堡218元／咖哩雙層四盎司牛肉堡258元）＋4塊咖哩辣味麥克雞塊（或原味麥克雞塊）／煙燻起司風味醬＋1包咖哩風味搖搖薯條＋1杯38元冷／熱飲。
麥當勞：咖哩風味搖搖薯條「免費升級」買法推薦！
咖哩辛香魅力，當然也要有薯條來搭配！麥當勞睽違多年再度回歸咖哩風味「搖搖薯條」。《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，12月10日起到麥當勞購買經典配餐只要+16元選大薯，就能「免費升級」搖搖薯條，可享咖哩風味搖搖粉與搖搖袋。
咖哩風味「搖搖薯條」12月10日至2026年1月6日（或售完為止），「搖搖薯條」單點69元，「咖哩風味搖搖粉包」單點6元、附贈搖搖袋乙個，無限購數量。
另外，美國Popeyes冬天開吃「松露馥郁香」新品！期間限定販售：
◾️「勁厚布里歐松露雞腿堡」159元、會員價143元。
◾️2入「都是腿松露炸雞」175元、會員價158元。
◾️「肯瓊裹漿松露薯條」79元、會員價71元。
◾️「勁厚布里歐松露雞腿堡」個人餐特價248元（原價260元）。
◾️「都是腿松露炸雞」個人餐特價258元（原價276元）。
◾️「松露雙人餐」特價520元（原價578元）。
◾️「都是腿6塊松露炸雞分享餐」特價858元（原價932元）。
資料來源：麥當勞、Popeyes
我是廣告 請繼續往下閱讀
台灣麥當勞開賣日本直送「巧克力三角派」，主打香酥鬆軟的千層可可派皮，包裹著滑順濃郁的巧克力內餡，《NOWNEWS今日新聞》記者今搶先開箱試吃，真實口感吃起來有點類似可頌，外層薄脆、溫熱內裡咀嚼得到麵包鬆軟感，大口咬下巧克力內餡直接爆漿出來，是超濃郁苦甜香醇風味。
麥當勞「巧克力三角派」單點50元，12月10日至2026年1月6日（或售完為止）。
麥當勞這次全新推出咖哩風味新品，「咖哩辣味麥克雞塊」主打印度風味咖哩粉調製十餘種香辛料，外層再裹上印度Teja辣椒碎片與巴西利葉，《NOWNEWS今日新聞》記者實際試吃，一咬就吃到薑黃色雞肉的濃厚辛香，沾取「煙燻起司風味醬」鹹香夠味，推薦重度起司控一定會喜歡。
「咖哩辣味麥克雞塊」12月10日至2026年1月27日（或售完為止），「6塊咖哩辣味雞塊」單點68元、經典套餐133元、搖搖薯條套餐149元。「10塊咖哩辣味麥克雞塊」單點109元、經典套餐174元、搖搖薯條套餐190元。
「咖哩風味漢堡系列」12月10日起至2026年1月6日（或售完為止）：
◾️「咖哩辣雞腿堡」單點78元、經典套餐143元、搖搖薯條套餐159元。
◾️「咖哩四盎司牛肉堡」單點92元、經典套餐157元、搖搖薯條套餐173元。
◾️「咖哩雙層四盎司牛肉堡」單點132元、經典套餐197元、搖搖薯條套餐213元。
◾️「搖沾特餐」有1份主餐（咖哩辣雞腿堡204元／咖哩四盎司牛肉堡218元／咖哩雙層四盎司牛肉堡258元）＋4塊咖哩辣味麥克雞塊（或原味麥克雞塊）／煙燻起司風味醬＋1包咖哩風味搖搖薯條＋1杯38元冷／熱飲。
咖哩辛香魅力，當然也要有薯條來搭配！麥當勞睽違多年再度回歸咖哩風味「搖搖薯條」。《NOWNEWS今日新聞》記者推薦，12月10日起到麥當勞購買經典配餐只要+16元選大薯，就能「免費升級」搖搖薯條，可享咖哩風味搖搖粉與搖搖袋。
咖哩風味「搖搖薯條」12月10日至2026年1月6日（或售完為止），「搖搖薯條」單點69元，「咖哩風味搖搖粉包」單點6元、附贈搖搖袋乙個，無限購數量。
◾️「勁厚布里歐松露雞腿堡」159元、會員價143元。
◾️2入「都是腿松露炸雞」175元、會員價158元。
◾️「肯瓊裹漿松露薯條」79元、會員價71元。
◾️「勁厚布里歐松露雞腿堡」個人餐特價248元（原價260元）。
◾️「都是腿松露炸雞」個人餐特價258元（原價276元）。
◾️「松露雙人餐」特價520元（原價578元）。
◾️「都是腿6塊松露炸雞分享餐」特價858元（原價932元）。