▲美國Z世代網路安全領導者Kyla Guru。（圖／NOWNEWS攝影中心）

《NOWNEWS今日新聞》今（9日）舉辦NOWNEWS跨世代《2025AI青年力國際論壇》，邀請美國青年資安領袖Kyla Guru擔任講者，向青年世代解析台灣在AI時代的全球優勢，並分享如何以國際視野與負責任的AI力量推動下一波世界性變革。有女同學在論壇中向鴻海教育基金會總監葉芃欣提問，未來若希望進入鴻海這樣的大型科技公司，應如何準備？葉總監笑稱，這個問題「很有梗」，但也直言科技企業需要的人才種類遠比外界想像更多，不僅限於工程領域，財務、會計、法律、法務等專業都同樣重要，因此鼓勵學生勇於嘗試各種職涯選擇。《NOWNEWS今日新聞跨世代論壇》邁入第六屆，此次《2025AI青年力國際論壇》，於台北漢來大飯店舉行，本次論壇聚焦「AI世代的教育、政策與未來競爭力」，在下午場部分，論壇邀請美國青年資安領袖凱拉擔任國際講者，分享AI與資安交叉議題的全球趨勢，並與鴻海教育基金會總監葉芃欣、藍委葛如鈞、清華大學資工系教授胡敏君、青年代表呂顥天進行對談。有女同學今下午在座談中向葉芃欣提問，未來若希望進入鴻海這樣的大型科技公司，應如何準備？葉芃欣笑稱這個問題「很有梗」，但也直言科技企業需要的人才種類遠比外界想像更多，不僅限於工程領域，財務、會計、法律、法務等專業都同樣重要，因此鼓勵學生勇於嘗試各種職涯選擇。葉芃欣進一步指出，鴻海每年都會推出 「董辦實習生」計畫， 學生可申請徵選，親自到中央總部了解各部門的實際運作，有助於建立職涯方向與企業視野。葉芃欣也分享觀察到的世代變化，她表示現在學生在求學階段有許多海外交流機會，進公司後反而對外派興趣較低，與過去世代積極爭取派外的情況不同，「學生時期的交流體驗，和踏入企業後看到的風景其實很不一樣，但還是鼓勵大家在工作上多學習、多多去Try。」此外，葉芃欣也在論壇中請教Kyla有關職涯選擇的世代變化，是否有觀察到特別之處？ Kyla Guru在論壇上分享，她觀察到 AI 時代的職場正在快速轉變，與 STEM（科學、技術、工程、數學）相關的編碼工作，已逐漸成為企業最先縮減的職位。Kyla說，「至少在美國，初級軟體工程師現在非常難找到工作。」相較之下，她指出，從事行銷、品牌、傳播領域的同儕，反而擁有更多工作機會。她強調，這反映出人類的創造力與策略思維至今仍無法被模型取代，「這些能力不見得只能在 STEM 科系獲得，許多非理工背景更能培養深度思辨與策略視角。」Kyla也鼓勵學生與年輕世代，不必過度擔心 AI 是否會奪走工作，而是應該專注於自己真正熱愛的領域。「無論是傳播、政治學或數學，只要做到最好，生活會找到出路。」她說，未來真正重要的能力，是能夠理解、檢視並善用 AI 模型的人類判斷與價值。最後，Kyla強調，「找到你願意投入心力的事，不要害怕 AI，做你喜歡的事，做得好，你一定能成功。」