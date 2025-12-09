我是廣告 請繼續往下閱讀

2026台北市長選戰尚未正式登場，但藍綠布局已提前在民調上廝殺，根據《TVBS》民調中心今（8）日公布最新調查顯示，現任市長蔣萬安在所有對比組合中，皆明顯領先民進黨潛在參選人，滿意度從2023年3月的41%，已成長至2025年12月的59%，漲幅達44%，不滿意的比率這次也增加9%。對此，資深媒體人黃揚明今（9）日表示，蔣萬安真正的對手是自己，能否把施政滿意度再推升，才是他的主戰場。《TVBS》民調顯示，蔣萬安的滿意度從2023年3月的41%，已成長至2025年12月的59%，不滿意的比率這次也增加9%。對此，黃揚明今日在臉書發文表示，對蔣萬安而言，TVBS民調最正面的訊息，其實不是市長支持度領先綠營群雄，而是上任後滿意度節節上升，目前該民調四次滿意度調查，蔣萬安的滿意度從2023至2025年，漲幅達44%。黃揚明指出，雖然對蔣萬安不滿意的比率這次也增加9%，較1年前增加9%，是相當大的漲幅，但說穿了，這與今年大罷免期間整體藍綠對立氛圍、以及蔣萬安改變答詢風格成為戰狼有關，「2026台北市長選戰，蔣萬安真正的對手是自己，能否把施政滿意度再推升，才是他的主戰場。」本次調查由《TVBS》民意調查中心於11月27日至12月4日每晚6時30分至10時進行，共接觸1,256位20歲以上北市民，其中拒訪250位、拒訪率19.9%，成功完訪樣本為1,006人，在95%信心水準下，抽樣誤差為±3.1%。調查採電話後四碼隨機抽樣，並依母體性別、年齡、地區及教育程度加權，調查經費由TVBS支應。