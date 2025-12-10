我是廣告 請繼續往下閱讀

AI熱潮效應，全台科技大建設綿延不斷，國產建材低碳策略進程，帶旺營運優勢佈局，11月營收維持18.89億元高檔營收，月增6.60％、年增2.06％，前11月累計營收達204.53億元、年增4.03％，創下史上同期最高營收記錄。為墊高營運優勢，國產建材董事會通過台北港埠興建第2座爐石廠，預計2028年左右完工後，年總產能可達120萬公噸，發輝「材料為王」的優勢佈局。因應政府積極推動AI新十大建設，以及低碳趨勢，國產建材建構低碳大溯源管理，並導入精緻砂石、精緻粉體等創新先進製程，以高端低碳混凝土研發優勢，撐起華邦電、日月光、國巨電子等半導體高科技廠辦，成為遍佈全台科技群山的強力後盾。國產建材11月營收來到18.89億元，進入超過18億元的營收高檔，月增6.60％、年增2.06％，呈現農曆年前「月月增」的旺季表現。累計營收達204.53億元、年增4.03％，不僅整體呈現相當穩健的營運態勢，更繼續創下史上同期最高營收記錄。由於全球淨零碳排趨勢銳不可擋，國內碳費徵收即將啟動，國產建材研發24款低碳混凝土，通過ISO 14067國際碳足跡查證，減碳幅度高達50%。其中12款產品獲環境部碳標籤認證，還有13款常規低碳與綠混凝土等產品，率先獲得內政部低碳循環建材認定證書，上述認證還持續申請增加中。國產董事會目前已經通過投資15億元．在所屬的台北港埠興建第二座爐石研磨廠，預計2028年左右完工；該研磨廠將作為研磨生產精緻爐石粉，相較於使用同級水泥粉體者，可減碳最高達50％左右。國產建材實業強調，該爐石廠完工後，國產建材集團將擁有2座年總產能達120萬公噸的爐石研磨廠，可望充分展現材料為王效應，如此不僅可以充分發揮營運成本、同時兼具優質低碳的產品優勢，更可協助台灣所有需求AI科技等大建廠、高端指標建築，還有全民華廈住宅，興建展現優異建築結構與減碳表現的各項建築，同時還可申請政府減碳的容積獎勵。