▲台灣港務公司舉辦花蓮港區業者座談會，由台灣港務公司董事長周永暉(左3)與總經理王錦榮(右3)共同主持。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司董事長周永暉(站立者)致詞。(圖／台灣港務公司提供)

▲台灣港務公司董事長周永暉(右1)，由花蓮港務分公司總經理蘇建榮(右2)陪同，視察花蓮港港埠設施。(圖／台灣港務公司提供)

台灣港務公司董事長周永暉8日，由總經理王錦榮陪同，到花蓮港務分公司，與花蓮港區業者進行座談，並視察花蓮港港埠設施，期推動港口客貨並進，邁向永續。台灣港務公司舉辦花蓮港區業者座談會，是由台灣港務公司董事長周永暉與總經理王錦榮共同主持，花蓮港務分公司總經理蘇建榮率主管列席，並與花蓮港區業者進行座談。台灣港務公司董事長周永暉，是由總經理王錦榮陪同，到花蓮港務分公司視察花蓮港相關業務，除聽取業務簡報外，並與花蓮港務分公司總經理蘇建榮帶領團隊與花蓮港區貨運、觀光、旅運及相關產業代表，進行花蓮港港區業者交流座談會，以交換意見。台灣港務公司董事長周永暉表示，花蓮港務分公司將朝鞏固貨運及推動旅運觀光並進發展，持續招商引資，活化港埠基地，提升地方整體商業發展動能，同時持續強化花蓮港區基礎設施韌性，以提升面對天災及極端氣候的應變能力，並善用智慧化工具進行管理，為花蓮港港口永續發展奠定穩固基礎。在交流座談會中，花蓮港務分公司總經理蘇建榮則分享花蓮港未來業務發展規劃，並指出將以客貨並重為發展願景，除提供港埠資源供地方產業經營貨物儲轉外，配合地方產業發展，花蓮港亦將提供部分港埠基地，以供觀光遊憩使用，部分土地目前正辦理港埠用地都市計畫變更，完成變更後將招募觀光遊憩業者進駐港區投資。此外，花蓮港務分公司為推動郵輪業務，持續拜會地方政府、郵輪地接旅行社及船務代理等業者，並鼓勵郵輪集團至花蓮踩線，期待串聯地方觀光資源，吸引更多國際郵輪靠港，帶動地方觀光與經濟發展。台灣港務公司董事長周永暉相當重視花蓮港貨運及觀光旅運雙軸發展，於座談會後，到港DONG洄瀾園區、舊信號台及花蓮港#14旅客通關服務站視察，指示加速辦理招商作業，並期串聯周邊業者共同發展。此外，花蓮港務分公司無償提供3號倉庫，作為馬太鞍溪堰塞湖溢流災後縣府大量賑災物資臨時存放之用，周永暉囑咐花蓮港務分公司盡力協助災後各項復原工作。花蓮港務分公司總經理蘇建榮指出，花蓮港除了作為地方物流的重要門戶，也是推動水岸遊憩觀光的關鍵基地，未來將在持續鞏固貨運功能的基礎上，積極開拓觀光能量，期與地方共同成長、業者攜手共好，朝客貨並重、永續共榮的發展目標揚帆起航。