連載《烏龍派出所》40年從未休刊！秋本治成為活傳奇

▲《烏龍派出所》從1976年一直連載到2016年，40年間漫畫原作從來沒有停刊過。（圖／翻攝桃園國際動漫大展臉書）

▲日本東京葛飾區的龜有公園能看到兩津勘吉的銅像，成為全球粉絲朝聖打卡的景點。（圖／GoogleMaps）

秋本治夢想的起源！當過動畫師、繪製戰爭漫畫

▲《烏龍派出所》在連載20之年之後，於1996年被改編成電視動畫，讓這部作品紅遍全球。（圖／IMDB）

40年畫筆沒停過！秋本治親曝內幕：危機感很重要

12月11日是傳奇日本漫畫家（あきもと おさむ）的73歲生日，今年7月份才剛來過台灣的秋本治，曾締造過一個傳說紀錄，那就是連載，這在高壓的日本漫畫界幾乎是不可能的任務，而他筆下創造出的兩津勘吉，更成為陪伴無數人開心度過童年的最佳夥伴！不僅是漫畫主角兩津勘吉的人生哲學，更是作者秋本治40年來堅持不懈的職人寫照。在極度高壓的日本漫畫界，作者休刊是日常，拖稿是常態，但有位漫畫家卻像是一座精準運轉的時鐘塔，整整40年從未停滯。他就是秋本治，打造出經典作品《烏龍派出所》的偉大漫畫家，一位將「堅持到底」貫徹到底的漫畫家。1976年9月21日，當《烏龍派出所》首次登上《週刊少年Jump》時，當時沒人想過，這部搞笑輕鬆的作品，竟然會一路連載到2016年。這漫長的40年間，秋本治創下了前無古人、後恐難有來者的紀錄：這部作品單行本總數高達201集，發行量突破1億5000萬冊，並獲得金氏世界紀錄認證為秋本治擅長將時代脈動濃縮在格紙之間，從昭和時代的下町人情，到平成的科技泡沫，再到智慧型手機與無人機的崛起，兩津勘吉遭遇看似的荒誕日常，其實是一部活生生的日本近代社會發展史。秋本治9歲時就歷經父喪，由母親獨力撫養長大，而從小學3年級開始，秋本治就開始對繪製漫畫產生興趣，到了高中時期，他深受60、70年代劇畫風潮影響，原本立志成為一名嚴肅的劇畫漫畫家。高中畢業之後，秋本治先以動畫師為志向，參加蟲製作公司的人才徵選，雖然最後沒被錄用，但仍被蟲製作的介紹下進入龍之子Production，順利參與動畫製作工作，直到母親生病才時去工作，轉向更有彈性的漫畫家工作。秋本治曾沉迷於戰爭題材，創作出風格寫實的《平和への弾痕》（和平的彈痕），但當他真正踏入連載的世界時，發現劇情規劃所需的龐大資料蒐集，講究寫實的戰爭劇情，對於每週截稿的週刊連載來說幾乎是不可能的任務。於是他將目光轉回自己最熟悉的生長地葛飾區龜有，受到電影《緊急追捕令》的啟發，他原本想畫警匪劇，最後卻決定將舞台縮小到一個不起眼的派出所。為了讓作品在強敵環伺的雜誌中「夠顯眼」，他故意取了一個超長的標題（こちら葛飾区亀有公園前派出所），長到連編輯都嫌麻煩，卻成功抓住了讀者的目光。至於靈魂人物主角兩津勘吉，則是融合了東映黑道電影的硬派形象，與《男人真命苦》寅次郎的下町幽默。這個既粗魯又充滿人情味的角色，就此誕生。回憶起1976年剛獲得連載機會時，秋本治坦言心中充滿了焦慮：「一開始連一話分鏡就要畫超過一週，明明要準備十話的存稿，結果只畫出六話。」為了不讓連載開天窗，他曾因壓力與不健康的生活方式罹患十二指腸潰瘍，甚至必須靠藥物硬撐才能完成原稿。秋本治坦言：「說真的，一開始根本沒想過會連載40年。當初只想著先撐過十話，出一本單行本」，但正是這份危機感，讓他練就了驚人的紀律。在連載後期，他堅持「無論如何，每週都要交出19頁原稿」，養成如公務員般規律且高品質的輸出，成為了業界神話。2016年，連載40年的《烏龍派出所》順利完結，但秋本治的創作魂並未熄滅。他隨即投入《Mr.Clice》、《TimeTuberゆかり》等新作品的繪製，展現跨世代大師的充沛活力。2025年7月5日，這位傳奇大師更首度造訪台灣，參加桃園國際動漫大展並舉辦簽名會，讓台灣漫迷親眼見證這位大師的風采。而《烏龍派出所》留給我們的，不只是歡笑，更是一種的堅韌勇氣。無論時代如何變遷，兩津勘吉那道著名的粗眉毛與爽朗笑聲，將永遠提醒著我們：「不管跌倒多少次，都能重新出發」。