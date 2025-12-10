2026全台跨年演唱會、煙火秀活動整理包來了！《NOWNEWS今日新聞》一次整理全台跨年活動，帶讀者掌握各縣市演唱會卡司、出場順序、免費直播平台，以及台北101、高雄義大跨年煙火秀施放時間與最佳觀賞點、煙火轉播等重點一次看。
🟡台北跨年｜2026台北最High新年城
◾活動時間：12月31日 19:00-2026年1月1日 01:00
◾活動地點：台北市政府前市民廣場（信義商圈周邊同步規劃街區活動）
◾主持人：Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
📌演唱會卡司：蔡健雅（獨家登場）、韋禮安、美秀集團、李千娜、Bii畢書盡、GENBLUE幻藍小熊、高爾宣OSN &王ADEN、U:NUS等。（名單持續公布中，演出順序未公布）
◾線上直播免費看：
臺北市政府YouTube、台北旅遊局facebook、中視新聞YouTube／facebook、中時新聞網YouTube
◾行動影音：LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信Hami Video、四季線上4gTV、LiTV、ofiii歐飛免費線上看、歡樂看FainTV
◾電視轉播：中視綜合台（CH 24）、中天綜合台（CH 36）、中華電信MOD
◾海外平台：中天北美台、中旺電視、中天亞洲台
◾活動網址：2026台北最High新年城
🟡台北跨年｜2026台北101跨年煙火「Spark 101」
◾施放時間：2026年1月1日 00:00
◾最佳觀賞方位：北面、東面
台北101董事長賈永婕表示，2026年跨年煙火很大改變是「把跨年拉長」，從12月27日起將倒數5天，每天都有迪士尼、玩具總動員等不同光雕投影，拉長跨年歡樂氣氛。跨年夜更將獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以光影向默默付出的日常英雄致敬。
煙火部分則採用進口義大利低煙煙火，施放長度和去年一樣為6分鐘，融合音樂節奏、光束特效與外牆投影，打造城市藝術級跨年演出。
◾活動網址：台北101 臉書
🟡新北跨年｜閃耀新北1314跨河煙火
◾活動時間：12月31日 16:30-21:30
◾演火施放時間：20:26
◾八里舞台主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵
📌演出卡司：OPEN!家族、動力火車、U:NUS、梁文音、babyMINT、以莉·高露 Ilid·Kaolo、賴晏駒LAI、陳華、梁舒涵、PALLAS 帕拉斯、Baby DONT Cry，由創作演唱《進擊的巨人》片尾曲的日本藝人樋口愛作為壓軸。
新北市長侯友宜表示，今年邀請有「世界地標煙火首選團隊」之稱的法國團隊「Groupe F」操刀煙火設計，打造主題《萬花之河・冬之樂章》，以三幕篇章呈現多層次煙火視覺饗宴。煙火總長13分14秒，共3萬5520發創歷年最多，也意涵著「想我，我愛你。一生一世」。
◾活動網址：新北觀光旅遊局
🟡桃園跨年｜2026桃園ON AIR 跨年晚會
◾活動時間：12月31日 19:00-2026年1月1日 00:30
◾演唱會主場區：樂天桃園棒球場（桃園市中壢區領航北路一段1號）
◾戶外LIVE觀賞區：亞洲矽谷IOT戶外廣場（桃園市立圖書館青埔智慧科技分館旁，領航北路一段100號
◾主持人：唐綺陽、KID 林柏昇、Dora 謝雨芝
📌演出卡司：徐若瑄 （獨家登場）、温嵐、黃宣、蕭秉治、陳勢安、 J.Sheon、派偉俊 Patrick Brasca、HUR+、icyball冰球樂團
◾線上直播免費看：
TVBS NEWS 新聞網、TVBS NEWS YouTube、TVBS新聞網FB、樂遊桃園官方FB
◾行動影音：四季線上4gTV、 Catchplay+、中華電信Hami Video、Litv
◾電視轉播：TVBS歡樂台(CH42)、公視無線台(CH5)、公共電視台MOD (CH13)
◾活動詳情：樂遊桃園 臉書
🟡新竹跨年｜2026大新竹跨年晚會「新竹ON LOOP不斷電」
◾活動時間：12月31日 18:00-2026年1月1日 00:30
◾活動地點：新竹大湳雅公園
◾主持人：張立東、Dennis、籃籃、鏝鏝
📌演出卡司：蘇慧倫、韋禮安、呂士軒、TRASH、黃子軒與山平快、蕭秉治、白安、張涵雅、幽靈水晶等
◾煙火：倒數時施放300秒煙火。
◾2026新竹跨年官方資訊：新竹市文化局臉書、新竹市政府臉書
🟡新竹跨年｜六福跨年YA!派對
◾活動時間：12月31日 19:00-2026年1月1日 00:00（午後票13:00入場）
◾活動地點：六福村主題遊樂園
◾活動亮點：倒數煙火、開放笑傲飛鷹、大怒神、風火輪等20多項夜間設施
📌演出卡司：曾沛慈、樂妃女子跨界國樂團、HOt SHOCk華人國際樂團、DJ Alex（更多節目持續公布）
◾活動網址：六福村
🟡台中跨年｜2026台中最強跨年夜
◾活動時間：12月31日 18:00-2026年1月1日 01:00
◾活動地點：水湳中央公園
◾主持人：尚未公布
📌演出卡司：蕭敬騰、告五人、麋先生、TRASH、動力火車等
◾活動網址：臺中市政府官網
🟡台中跨年｜2026包你發麗寶跨年演唱會
◾活動時間：12月31日 20:00-2026年1月1日 00:30
◾活動地點：麗寶樂園渡假區 第二停車場
◾主持人：尚未公布
📌演出卡司：宇宙人、Marz23、美秀集團、魏如萱、王識賢、HUR+、SEVENTOEIGHT、許含光（陸續公布中）
◾電視轉播：電視：三立電視
◾活動網址：麗寶樂園臉書
🟡南投跨年｜2026日月潭跨年晚會
◾活動時間：12月31日 20:00-2026年1月1日 00:10
◾活動地點：水社碼頭、伊達邵碼頭
◾煙火時間：倒數時，水社、伊達邵碼頭同步施放煙火
◾主持人：尚未公布
📌演出卡司：好蘇吳樂團、原民歌手全世煌、KMF極限火舞團、喜裂克文化藝術團、張家綸老師等眾多表演團體輪番獻演
◾活動資訊：日月潭國家風景區管理處 臉書
🟡南投跨年｜2026清境跨年晚會
◾活動時間：12月31日 19:00-2026年1月1日 01:00
◾活動地點：清境農場遊客休閒中心停車場
📌演出卡司：姑慕巴紹、禾羽、小銘、高曼容、全世煜、崔維斯、蓁蓁（特別演出：長青管樂團）
◾活動資訊：清境農場
🟡嘉義跨年｜2026全嘉藝起來跨年晚會
◾活動時間：12月31日 17:30-2026年1月1日 00:30
◾活動地點：嘉義市政府北棟大樓預定地
◾主持人：蔡昌憲 × 瑪麗
📌演出卡司：Solar頌樂（全台唯一跨年演出）、蕭煌奇、羅志祥、林美秀、許富凱、馬念先、Crispy脆樂團、守夜人、ARKiS、F.F.O、鄒序、莊蕎嫣、廖士賢、王彙筑（卡司陸續公布）
◾活動資訊：嘉義市政府文化局 臉書
🟡台南跨年｜台南好Young跨年晚會
◾活動時間：12月31日 至 2026年1月1日
◾活動地點：永華市政中心西側廣場
◾主持人：尚未公布
📌演出卡司：F.F.O.、Angie安吉（卡司陸續公布）
◾活動資訊：2026台南好Young 官網
🟡高雄跨年｜2026雄嗨趴 高雄跨年晚會
◾活動時間：12月31日 19:00-2026年1月1日
◾活動地點：夢時代購物中心／時代大道
◾主持人：陳漢典、阿本、林葦妮（木木）
📌演出卡司：Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬、滅火器、芒果醬、Ponay的原式大樂隊
◾直播平台：中華電信MOD、Hami Video"LINE TODAY、LINE VOOM、壹電視 YouTube、陳其邁Chen Chi-Mai臉書、高雄市政府臉書、高雄旅遊網臉書、壹電視臉書
◾電視轉播：華視、年代MUCH（CH 38）、壹電視綜合台
◾活動資訊：2026雄嗨趴 高雄跨年晚會 官網
🟡高雄跨年｜2026紫耀義大 義享奔騰 義大世界跨年煙火秀
◾煙火施放時間：2026年1月1日 00:00
◾活動地點：義大世界
◾煙火亮點：999秒煙火。導入「藍色流星雨煙火」、「流墨幻彩煙火」與「煙火樹」特效，搭配園區夜景，打造如星河般的夢幻倒數儀式感。
◾活動資訊：義大世界跨年煙火秀官網
🟡屏東跨年｜歌舞昇屏 High歌之夜
◾活動時間：12月31日 19:00-2026年1月1日 00:30
◾活動地點：屏東縣立體育館前大草皮
◾主持人：無尊、焦凡凡
📌演出卡司：丁噹、婁峻碩、梁文音、鳳小岳＆壓克力柿子、草屯囝仔、FEniX、朱海君、大成、李杰明、陳忻玥、舞炯恩、簡嘉彣、彭佳霓等。
◾活動資訊：屏東縣政府文化處官網
🟡屏東跨年｜2026跨年嗨玩阿里港
◾活動時間：12月31日 20:00-2026年1月1日 00:30
◾活動地點：屏東縣里港過江河堤公園
◾主持人：尚未公布
📌演出卡司：滅火器、郭書瑤、許富凱、楊繡惠、莊振凱、林良歡、沈建豪、馮偉傑、鄭華耕、簡嘉彣、樂翔家、台鋼雄鷹Wing Stars
◾活動資訊：里港鄉公所臉書
🟡花蓮跨年｜2026花蓮太平洋觀光節跨年晚會
◾活動時間：12月31日 20:00-2026年1月1日 00:30
◾活動地點：花蓮東大門廣場
◾倒數煙火：16吋高空煙火與千輪多彩煙火
📌演唱會卡司：李聖傑、VERA（更多卡司陸續公布中）
◾活動資訊：花蓮縣政府官網
🟡台東跨年｜東！帶我走 2026台東跨年演唱會
◾活動時間：12月31日 18:00-2026年1月1日 01:00
◾活動地點：臺東市國際地標
📌演唱會卡司：張惠妹 (aMEI)、ALin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、葛西瓦、SAYA、桑布伊
◾活動資訊：台東藝文平台
我是廣告 請繼續往下閱讀
◾活動時間：12月31日 19:00-2026年1月1日 01:00
◾活動地點：台北市政府前市民廣場（信義商圈周邊同步規劃街區活動）
◾主持人：Sandy吳姍儒、黃豪平、夏和熙、圓圓
臺北市政府YouTube、台北旅遊局facebook、中視新聞YouTube／facebook、中時新聞網YouTube
◾行動影音：LINE TODAY、LINE VOOM、中華電信Hami Video、四季線上4gTV、LiTV、ofiii歐飛免費線上看、歡樂看FainTV
◾電視轉播：中視綜合台（CH 24）、中天綜合台（CH 36）、中華電信MOD
◾海外平台：中天北美台、中旺電視、中天亞洲台
◾活動網址：2026台北最High新年城
🟡台北跨年｜2026台北101跨年煙火「Spark 101」
◾施放時間：2026年1月1日 00:00
◾最佳觀賞方位：北面、東面
台北101董事長賈永婕表示，2026年跨年煙火很大改變是「把跨年拉長」，從12月27日起將倒數5天，每天都有迪士尼、玩具總動員等不同光雕投影，拉長跨年歡樂氣氛。跨年夜更將獻上3分鐘「台灣隱形英雄」主題光雕秀，以光影向默默付出的日常英雄致敬。
煙火部分則採用進口義大利低煙煙火，施放長度和去年一樣為6分鐘，融合音樂節奏、光束特效與外牆投影，打造城市藝術級跨年演出。
◾活動網址：台北101 臉書
◾活動時間：12月31日 16:30-21:30
◾演火施放時間：20:26
◾八里舞台主持人：黃鐙輝、曾子余、梁舒涵
📌演出卡司：OPEN!家族、動力火車、U:NUS、梁文音、babyMINT、以莉·高露 Ilid·Kaolo、賴晏駒LAI、陳華、梁舒涵、PALLAS 帕拉斯、Baby DONT Cry，由創作演唱《進擊的巨人》片尾曲的日本藝人樋口愛作為壓軸。
新北市長侯友宜表示，今年邀請有「世界地標煙火首選團隊」之稱的法國團隊「Groupe F」操刀煙火設計，打造主題《萬花之河・冬之樂章》，以三幕篇章呈現多層次煙火視覺饗宴。煙火總長13分14秒，共3萬5520發創歷年最多，也意涵著「想我，我愛你。一生一世」。
◾活動網址：新北觀光旅遊局
◾活動時間：12月31日 19:00-2026年1月1日 00:30
◾演唱會主場區：樂天桃園棒球場（桃園市中壢區領航北路一段1號）
◾戶外LIVE觀賞區：亞洲矽谷IOT戶外廣場（桃園市立圖書館青埔智慧科技分館旁，領航北路一段100號
◾主持人：唐綺陽、KID 林柏昇、Dora 謝雨芝
◾線上直播免費看：
TVBS NEWS 新聞網、TVBS NEWS YouTube、TVBS新聞網FB、樂遊桃園官方FB
◾行動影音：四季線上4gTV、 Catchplay+、中華電信Hami Video、Litv
◾電視轉播：TVBS歡樂台(CH42)、公視無線台(CH5)、公共電視台MOD (CH13)
◾活動詳情：樂遊桃園 臉書
◾活動時間：12月31日 18:00-2026年1月1日 00:30
◾活動地點：新竹大湳雅公園
◾主持人：張立東、Dennis、籃籃、鏝鏝
📌演出卡司：蘇慧倫、韋禮安、呂士軒、TRASH、黃子軒與山平快、蕭秉治、白安、張涵雅、幽靈水晶等
◾煙火：倒數時施放300秒煙火。
◾2026新竹跨年官方資訊：新竹市文化局臉書、新竹市政府臉書
◾活動時間：12月31日 19:00-2026年1月1日 00:00（午後票13:00入場）
◾活動地點：六福村主題遊樂園
◾活動亮點：倒數煙火、開放笑傲飛鷹、大怒神、風火輪等20多項夜間設施
📌演出卡司：曾沛慈、樂妃女子跨界國樂團、HOt SHOCk華人國際樂團、DJ Alex（更多節目持續公布）
◾活動網址：六福村
◾活動時間：12月31日 18:00-2026年1月1日 01:00
◾活動地點：水湳中央公園
◾主持人：尚未公布
📌演出卡司：蕭敬騰、告五人、麋先生、TRASH、動力火車等
◾活動網址：臺中市政府官網
◾活動時間：12月31日 20:00-2026年1月1日 00:30
◾活動地點：麗寶樂園渡假區 第二停車場
◾主持人：尚未公布
📌演出卡司：宇宙人、Marz23、美秀集團、魏如萱、王識賢、HUR+、SEVENTOEIGHT、許含光（陸續公布中）
◾電視轉播：電視：三立電視
◾活動網址：麗寶樂園臉書
◾活動時間：12月31日 20:00-2026年1月1日 00:10
◾活動地點：水社碼頭、伊達邵碼頭
◾煙火時間：倒數時，水社、伊達邵碼頭同步施放煙火
◾主持人：尚未公布
📌演出卡司：好蘇吳樂團、原民歌手全世煌、KMF極限火舞團、喜裂克文化藝術團、張家綸老師等眾多表演團體輪番獻演
◾活動資訊：日月潭國家風景區管理處 臉書
◾活動時間：12月31日 19:00-2026年1月1日 01:00
◾活動地點：清境農場遊客休閒中心停車場
📌演出卡司：姑慕巴紹、禾羽、小銘、高曼容、全世煜、崔維斯、蓁蓁（特別演出：長青管樂團）
◾活動資訊：清境農場
◾活動時間：12月31日 17:30-2026年1月1日 00:30
◾活動地點：嘉義市政府北棟大樓預定地
◾主持人：蔡昌憲 × 瑪麗
📌演出卡司：Solar頌樂（全台唯一跨年演出）、蕭煌奇、羅志祥、林美秀、許富凱、馬念先、Crispy脆樂團、守夜人、ARKiS、F.F.O、鄒序、莊蕎嫣、廖士賢、王彙筑（卡司陸續公布）
◾活動資訊：嘉義市政府文化局 臉書
◾活動時間：12月31日 至 2026年1月1日
◾活動地點：永華市政中心西側廣場
◾主持人：尚未公布
📌演出卡司：F.F.O.、Angie安吉（卡司陸續公布）
◾活動資訊：2026台南好Young 官網
◾活動時間：12月31日 19:00-2026年1月1日
◾活動地點：夢時代購物中心／時代大道
◾主持人：陳漢典、阿本、林葦妮（木木）
📌演出卡司：Lulu黃路梓茵、告五人、八三夭、鳳小岳＆壓克力柿子、熊仔、邱淑蟬、滅火器、芒果醬、Ponay的原式大樂隊
◾直播平台：中華電信MOD、Hami Video"LINE TODAY、LINE VOOM、壹電視 YouTube、陳其邁Chen Chi-Mai臉書、高雄市政府臉書、高雄旅遊網臉書、壹電視臉書
◾電視轉播：華視、年代MUCH（CH 38）、壹電視綜合台
◾活動資訊：2026雄嗨趴 高雄跨年晚會 官網
◾煙火施放時間：2026年1月1日 00:00
◾活動地點：義大世界
◾煙火亮點：999秒煙火。導入「藍色流星雨煙火」、「流墨幻彩煙火」與「煙火樹」特效，搭配園區夜景，打造如星河般的夢幻倒數儀式感。
◾活動資訊：義大世界跨年煙火秀官網
◾活動時間：12月31日 19:00-2026年1月1日 00:30
◾活動地點：屏東縣立體育館前大草皮
◾主持人：無尊、焦凡凡
📌演出卡司：丁噹、婁峻碩、梁文音、鳳小岳＆壓克力柿子、草屯囝仔、FEniX、朱海君、大成、李杰明、陳忻玥、舞炯恩、簡嘉彣、彭佳霓等。
◾活動資訊：屏東縣政府文化處官網
◾活動時間：12月31日 20:00-2026年1月1日 00:30
◾活動地點：屏東縣里港過江河堤公園
◾主持人：尚未公布
📌演出卡司：滅火器、郭書瑤、許富凱、楊繡惠、莊振凱、林良歡、沈建豪、馮偉傑、鄭華耕、簡嘉彣、樂翔家、台鋼雄鷹Wing Stars
◾活動資訊：里港鄉公所臉書
◾活動時間：12月31日 20:00-2026年1月1日 00:30
◾活動地點：花蓮東大門廣場
◾倒數煙火：16吋高空煙火與千輪多彩煙火
📌演唱會卡司：李聖傑、VERA（更多卡司陸續公布中）
◾活動資訊：花蓮縣政府官網
◾活動時間：12月31日 18:00-2026年1月1日 01:00
◾活動地點：臺東市國際地標
📌演唱會卡司：張惠妹 (aMEI)、ALin、玖壹壹、范曉萱&100%、李英宏、葛仲珊、持修、戴愛玲、葛西瓦、SAYA、桑布伊
◾活動資訊：台東藝文平台