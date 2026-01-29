我是廣告 請繼續往下閱讀

經濟部長龔明鑫美國時間28日接受美國智庫「大西洋理事會」（Atlantic Council）邀請談論「台灣在國際供應鏈關鍵地位以及台美未來關係」時，當被問到希望澄清外界哪些對台灣的迷思時強調，外界均認為台灣是世界上相當危險的地方，「對我們來說，我們沒有那麼擔心地緣政治挑戰，而更希望可以對國際經濟有貢獻。」龔明鑫演講時先報告，台灣過去相當仰賴與中國經貿合作，企圖藉由與中國緊密關係換取經濟溢流，但實際上當時僅帶來約2%的經濟成長率。而在前總統蔡英文在2016年上任後，當時經濟政策是希望與中國脫鉤，「我們希望透過5+2產業政策跟美國矽谷連結，希望跟波士頓的生技產業結合」，也希望與歐洲的西門子（Siemens）、日本三菱在各種領域結合。而在這樣基礎之上，台灣在2020年之後經濟就突飛猛進，2025年經濟成長率（GDP成長率）預估會超過7%、逼近8%，人均GDP也超過日本及韓國，股市更是上看2萬3000點。而在AI時代下，台灣國際供應鏈關鍵地位更加顯著，台灣從成熟製程至先進製程都維持領先地位，而當全球都把AI應用到國防、產業及農業時，相信未來國際競爭力將會是建立在各國間的AI競爭力之上。龔明鑫總結，台灣在AI硬體的需求將扮演更重要角色，但也坦言台灣在AI軟體、記憶體仍落後其他國家，所以台灣就必須與各國更緊密合作，台灣27日與美國在「台美經濟繁榮夥伴對話」（EPPD）簽署「矽盛世」宣言，也代表台美之間有更緊密合作。大西洋理事會史考克羅戰略與安全中心印太安全倡議主任加勞斯卡斯（Markus Garlauskas）表示，除了告知政府決策者，更重要是必須要消除迷思，詢問龔明鑫有沒有特別想要釋疑有關於台灣錯誤認知？龔明鑫回應，台灣過去10年經歷美中貿易戰、疫情及對等關稅挑戰，紛紛有辦法調適，但國際上還是經常聽到「台灣有地緣政治風險、很危險，過去投資需要擔心」等說法，所幸如果看美國企業在台灣投資就可以發現，不僅都還願意落地台灣，更是持續加碼投資。他表示，台灣人並沒有那麼在意地緣政治挑戰，而更希望對國際經濟做出貢獻，更希望在AI時代之下，提升自身的生產效率。國家對外貿易委員會（NFTC）聯盟國家安全與競爭力副總裁Jeannette Chu也提及，台灣面臨的其中一大迷思就是「台灣只有半導體」，但實際上台灣所涉及的產業遠跨國防、汽車、製造業等範疇，而不應該平面想像台灣在國際經濟地位。對於台灣企業赴美投資是否對於台灣本身供應鏈韌性有幫助，龔明鑫回應，這必須回歸到公司是否有因此產生價值及利潤，更重要是能不把國際供應鏈跟台灣供應鏈連結，或是更加強關聯性，藉此產生更多具利益的供應鏈循環。針對無人機產業，美國航太工業協會（Aerospace Industries Association）國際事務副總裁Dak Hardwick提及，台灣無人機採取非紅供應鏈策略，如今台灣無人機最大出口國便是波蘭，詢問台灣如何持續協助無人機產業？對此，龔明鑫說，台灣政府最主要就是設立平台及清晰的政策。第一，台灣對無人機本身有民用及國防需求，這部分就會挹注到無人機民間產業，帶動私人企業發展，接下來就是台灣以政府力量，與各國簽定合作備忘錄（MOU），讓這些台灣企業得以接觸歐美國際買主。最後，當被問到台灣能源議題時，龔明鑫表示，電力是產業發展的基礎，這點在發展AI產業時尤其重要，台灣目前聚焦在韌性，如加大從美國進口天然氣，未來更有機會透過阿拉斯加運輸，也不放棄地熱等新興科技來確保電力充足。