中央氣象署預報員鄭傑仁表示，東北季風配合輻射冷卻，今（29）日清晨，新竹至嘉義可能出現10度左右低溫，其它地區也只有11至15度，明天白天各地會逐漸回溫至周五（1月30日），不過周末（1月31日至2月1日）鋒面抵達，中部以北、東半部都要注意雨勢，且冷空氣可能達大陸冷氣團等級。
今天天氣：清晨跌破10度 白天多雲到晴
1月29日今天的天氣，預報員鄭傑仁指出，今天清晨輻射冷卻作用影響，西半部、宜蘭低溫12至15度，新竹、苗栗、金門可能有10度以下低溫，花東低溫16至17度，高山夜間及清晨氣溫偏低。
今天白天東北季風減弱，氣溫回升，北部、東半部高溫20至23度，中南部24至26度，感受舒適，不過中南部日夜溫差較大；天氣方面，各地大多為多雲到晴，只有在基隆北海岸、東半部地區及恆春半島有零星短暫雨。
今天空氣品質：東北風挾帶微量境外污染物
環境部指出，今天東北季風雖然減弱，但中南部位於下風處，擴散條件差，污染物易累積。宜蘭、花東空品區為「良好」等級；北部、竹苗、中部、雲嘉南空品區及馬祖、金門、澎湖為「普通」等級；高屏空品區為「橘色提醒」等級。
良好：宜蘭、花東
普通：北部、竹苗、中部、雲嘉南、高屏、馬祖、金門、澎湖
橘色提醒：高屏
明天天氣：早晚溫差大 白天再回溫
1月30日明天的天氣，東北季風減弱，氣溫有回升趨勢，白天北部、東半部21至23度，中南部24至26度，不過夜晚清晨仍有輻射冷卻影響，各地低溫13至17度，中南部早晚溫差大；各地天氣多雲到晴，只有基隆北海岸、東半部、恆春半島有些零星短暫雨。
一周天氣：周末鋒面、冷氣團來襲 又會降溫下雨
氣象署指出，周六下半天開始有鋒面通過，東北季風也會再增強，北部、東半部將轉為全天不定時有降雨的天氣，中部山區也會出現零星降雨，整體雨勢預估持續到下周一（2月2日），下周二（2月3日）才會比較趨緩。
周末氣溫方面，鄭傑仁提及，東北季風強度接近大陸冷氣團等級，中部以北、宜蘭早晚13至15度，南部、花蓮、台東15至18度；白天高溫在北部、花東17至20度，中南部23至26度，本周末是偏濕冷的天氣，民眾安排外出行程務必特別小心。
資料來源：中央氣象署、環境部
