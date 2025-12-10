我是廣告 請繼續往下閱讀

前洋基投手桑尼·葛雷（Sonny Gray）今冬從聖路易紅雀被交易至死敵波士頓紅襪隊後，一場圍繞他的前東家紐約洋基的罵戰逐漸升溫，引發新一輪美聯東區火藥味。原本只是葛雷本人批評洋基，直言當時其實不想去洋基效力，但對此洋基總管凱許曼（Brian Cashman）大為不滿，也在冬季會議上做出反擊。事件起源於Gray近日受訪時坦言：「當年其實不想加入洋基」，一句話瞬間點燃紛爭。而洋基總管凱許曼在冬季會議上回應更是不留情面，他聲稱：「葛雷明明表示他想來洋基，還說是他的經紀人教他『說謊』來促成交易。」葛雷的代理人Bo McKinnis隨後強烈駁斥：「這種說法完全莫名其妙！Sonny當初根本不想離開奧克蘭，這種話是憑空捏造。」葛雷自2013年在運動家登上大聯盟，2017年被交易至洋基，但表現不如預期，之後輾轉紅人、雙城與紅雀，累積125勝的資歷。本季他正式加入洋基最大死敵紅襪，使整起事件更具戲劇張力。洋基總教練布恩（Aaron Boone）也在會中談到與葛雷的關係，他笑說：「他現在在波士頓，我猜他應該不喜歡我們。如果這能為我們的對決增添火花，那也不錯。」但這場「口水戰」如今已經從選手延燒到總管與代理人層級，SNS與美媒也陷入「誰說真話？」的羅生門。兩造各說各話，葛雷與洋基的嫌隙已無法掩飾，衝突一觸即發。隨著葛雷披上紅襪戰袍，2026年洋基對紅襪的對決恐怕不只是傳統宿敵對戰，更將被視為「恩怨對決」。若葛雷先發登板對決前東家，無疑將是全美媒體焦點，球場上勢必火星四射。美聯東區的火藥味，從冬天就已提前點燃，究竟誰說的才是真相？或許，答案只能等到明年賽季的紅襪VS洋基系列戰場上揭曉。