新北歡樂耶誕城即將於本週末12月13、14日迎來巨星耶誕演唱會，新北市政府觀光旅遊局表示，將有19組重磅華麗卡司，兩日開場由「金曲樂團」麋先生MIXER與告五人擔任，並由韋禮安、動力火車唱壓軸場。當然也別忘記要順逛今年與知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作的耶誕城，還有以「歡樂馬戲棚」為主題的主燈。《NOWNEWS》整理整理新北耶誕城演唱會卡司、9處直播平台、與交通資訊、交管、完整攻略搶先看。
新北市觀光旅遊局表示，新北耶誕城演唱會將於12月13日(六)及12月14日(日)18時至22時登場，本屆「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」主持人包含金鐘主持陳漢典、朵拉 謝雨芝與曾子余，共同接下兩日巨星耶誕演唱會的主持棒。卡司部分，12月13日將由「金曲樂團」麋先生MIXER熱鬧開唱，將以獨特嗓音與舞臺魅力掀起全場共鳴，壓軸卡司則為「金曲創作才子」韋禮安。
12月14日(日)由「超人氣Z世代天團」告五人震撼開場，而重磅壓軸則由「金曲演唱組合」動力火車擔任，首首K歌金曲，勢必帶動現場歌迷大合唱。
🟡「2025新北歡樂耶誕城」主要資訊
開城秀：2025年11月14日～ 12月28日
主燈秀： 每日 17:30-23:00；每整點、半點一次，22:30後為無聲版
新北夜間光雕嘉年華：即日起～12月27日，每日18:00-21:00
地點：涵蓋新北市民廣場、府中商圈、板橋車站站前廣場、臺鐵東二門廣場、環狀線南廣場、萬坪公園
主燈：全台唯一主燈以「歡樂馬戲棚」為主題，結合燈光、音樂與動態機械，打造出夢幻的主燈秀
🟡「2025新北歡樂耶誕城」演唱會時間卡司
日期：12月13日(六)、12月14日(日)
地點：新北市市民廣場
兩日主持人：陳漢典、Dora 謝雨芝、曾子余
兩日時間：18:00～22:00
兩日卡司：
📍12月13日(六)：
主題：音浪狂潮
卡司：麋先生（開場）、韋禮安（壓軸）、安心亞、李東軒、小樂吳思賢、芒果醬、薛恩、Ozone、F.F.O
📍12月14日(日)
主題：經典再現
卡司：告五人（開場）、動力火車（壓軸）、畢書盡、高爾宣、熊仔、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、呂思緯、蕭秉治、王 ADEN、HUR+、J.Sheon
🟡「2025新北耶誕城」演唱會轉播與直播平台：
轉播平台：TVBS 歡樂台、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」
線上直播：
新北旅客臉書粉絲專頁、
新北旅客YouTube頻道、
TVBS NEWS臉書粉絲專頁、
TVBS NEWSYouTube頻道、
「CATCHPLAY+影音平台」、
「LINE TODAY」
🟡「2025新北歡樂耶誕城」各處燈區亮點一次看：
來到耶誕城，當然也別忘記要順逛今年與知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作的「新北歡樂耶誕城」絕美燈飾，以下整理必看亮點。
📍市府廣場主燈區
📍站前廣場：
打造成歐洲童話村，讓人彷彿漫步歐洲冬日場景。並且今年新北耶誕城有「多組機械裝置動感展演」，燈光、機械與聲效交織，打造最具體驗感與科技感的耶誕魅力，還有限量版「CHOCO熊美爆米花桶」，粉嫩造型萌度破表。
📍市府廣場人行道+天橋
📍捷運環狀線廣場
🟡「2025新北歡樂耶誕城」交通資訊
📍主燈區新北市市民廣場：
搭捷運
板南線：板橋站 2號出口、3A出口(由地下道前往市府)
環狀線：板橋站 4號出口(縣民大道)
搭公車：
公車車頭LED顯示 「經歡樂耶誕城」 皆可搭乘。
234、245、265、307、577、651、667、705、810、847 、897、1032在 新府路站下車
51、234、265、651、705、813(含區間車)、982在 中山路站下車
📍板橋車站站前廣場：
搭捷運：
板南線：板橋站3號出口
環狀線：板橋站5號出口
📍萬坪公園
搭捷運：
板南線：板橋站1號出口
📍府中廣場
搭捷運：
板南線：府中站 1~3號出口
搭高鐵/台鐵：搭乘至板橋車站下車，燈區皆在車站周邊步行可抵之處
🟡「2025新北歡樂耶誕城」交通管制
一、即日起至2025年12月28日，縣民大道、新站路口往土城方向，於每日下午3時至晚間11時禁止左轉新站路。
二、市府周邊人行道於活動期間每日下午4時至晚間11時，禁止騎乘自行車。
三、新站路(大遠百側，縣民大道至中山路)、新府路(小遠百側，中山路至區運路)黃線處，活動期間每日上午7時至晚間11時禁止停車。
四、活動場域周遭YouBike暫停營運時間：
(1)捷運板橋站1號出口、新站路及新府路站點，活動期間每日下午3時至晚間12時暫停營運。
(2)演唱會(12月13、14日)新站路及新府路站點，自上午12時起暫停營運(3)12月13、14日(演唱會)，公車站-民權路口站(中山路往土城方向)，每日下午4時至晚間12時公車不停靠。
🟡「2025新北歡樂耶誕城」周邊餐飲優惠推薦
📍凱撒集團（台北凱撒、台北凱達、台北新板希爾頓）餐飲優惠
凱撒飯店集團表示，歲末回饋會員，推會員專屬的餐飲優惠，台北凱撒、
台北凱達與台北新板希爾頓自助餐推出「，再加贈300元餐飲抵用券。 平日用餐兩人同行買一送一」活動（需加收元餐價一成服務費） 板橋凱撒蓮花餐廳則是推出平日單筆消費滿2000元即可現折1000元，週一至週二南洋料理點菜吃到飽享第二位半價優惠。
凱撒飯店集團為提升線上旅展銷售表現，針對凱撒VIP會員推出獨家回饋方
案，凡於線上旅展期間單筆消費滿1萬元，即獲贈面額1000元「凱撒飯店連鎖餐飲抵用券」乙張， 平假日皆可於台北凱撒、板橋凱撒、墾丁凱撒、 台北凱達及台北新板希爾頓任一餐廳或酒吧擇一使用。線上消費滿5000元，可限加購一次「現場旅展限量聯合餐券」850元買一送 一優惠，最低每位425元享台北凱撒Checkers自助餐及和 牛吃到飽、或板橋凱撒蓮花餐廳南洋料理單點吃到飽活動。
欲加入凱撒飯店連鎖VIP會員由此進。
▲台北凱撒、台北凱達與台北新板希爾頓自助餐推出「平日用餐兩人同行買一送一」活動，再加贈300元餐飲抵用券。（圖／凱撒飯店集團提供 caesarpark.com.tw）
📍「Mega50餐飲及宴會」三大餐飲：吃到飽四人同行一人免費
新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」也因應普發一萬推出各式優惠，即日起至12月31日旗下「50樓Café」、「Asia49亞洲料理及酒廊」、「Mega50宴會廳」祭出多項超值優惠，適逢新北歡樂耶誕城同步登場，能感受熱鬧節慶氣氛兼大啖美食。
▪️50樓Café自助餐廳
新北最高「50樓Café自助餐廳」(50F)以海陸百匯及360度無敵景觀聞名，11月14日全新主題「歲末海鮮饗宴」登場，各式極鮮海味上桌，活動期間平日午餐時段4位成人同行用餐，可享1人免費(半價兒童不列入人數計算，服務費恕不折扣)。訂位專線(02)7705-9723。
▪️Asia49亞洲料理及酒廊
坐擁101大樓最美天際線的「Asia49亞洲料理及酒廊」(49F)，被譽為新北第一景觀餐廳。由泰、馬、台籍廚藝團隊聯手設計的全新商午套餐將於11月14日上市，原價每份380元+10%，3人同行享8折只要1000元(含服務費)。迎接年末派對旺季，Asia49也同步推出包場專案優惠，不分平假日包場7萬元起，加贈價值1萬元飲品(精選紅白酒/瓶裝啤酒/創意調酒/軟性飲品任選)，再送台北遠東香格里拉飯店住房。訂位專線(02)7705-9717。
▪️Mega50宴會廳
「Mega50宴會廳」(48F)以壯闊景觀、專業設備等優勢領先同業，更有排盤大氣、滋味鮮美的豐盛粵餚。為回饋賓客，平日下訂原價1萬2800元+10%的桌席，特價只要1萬元+10%(每桌10人，需訂席6桌以上)。訂位專線(02)7705-9742。
📍典藏33：高樓內吃飯兼看燈光秀
位在新北市政府辦公大樓，搭乘18、19號電梯直到33樓可抵達。主打各式歐陸西式料理，義式燉飯、排餐、下酒小菜等，搭配精選酒款。聖誕節期間12月20日～28日也將推出聖誕分享大餐，醬烤肋排含金牌啤酒售價1666元/3-4人份。來到這裡，若再往下一層，則是新北市政府大樓觀景瞭望台，免費就可欣賞城區燈光秀。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！
資訊來源：新北歡樂耶誕城、新北市政府觀光旅遊局、新北旅客、台北新板希爾頓酒店、板橋凱撒大飯店、台北趣淘漫旅、凱撒飯店集團、Mega50餐飲及宴會
