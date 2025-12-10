新北歡樂耶誕城即將於本週末12月13、14日迎來巨星耶誕演唱會，新北市政府觀光旅遊局表示，將有19組重磅華麗卡司，兩日開場由「金曲樂團」麋先生MIXER與告五人擔任，並由韋禮安、動力火車唱壓軸場。當然也別忘記要順逛今年與知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作的耶誕城，還有以「歡樂馬戲棚」為主題的主燈。《NOWNEWS》整理整理新北耶誕城演唱會卡司、9處直播平台、與交通資訊、交管、完整攻略搶先看。

我是廣告 請繼續往下閱讀
新北市觀光旅遊局表示，新北耶誕城演唱會將於12月13日(六)及12月14日(日)18時至22時登場，本屆「巨星耶誕演唱會—The Greatest Show」主持人包含金鐘主持陳漢典、朵拉 謝雨芝與曾子余，共同接下兩日巨星耶誕演唱會的主持棒。卡司部分，12月13日將由「金曲樂團」麋先生MIXER熱鬧開唱，將以獨特嗓音與舞臺魅力掀起全場共鳴，壓軸卡司則為「金曲創作才子」韋禮安。

12月14日(日)由「超人氣Z世代天團」告五人震撼開場，而重磅壓軸則由「金曲演唱組合」動力火車擔任，首首K歌金曲，勢必帶動現場歌迷大合唱。

▲新北耶誕城將從11月14日開城，今年與知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，圖為今年的耶誕樹。（圖／記者林調遜攝）
▲新北耶誕城今年與知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，圖為今年的耶誕樹。（圖／記者林調遜攝）
🟡「2025新北歡樂耶誕城」主要資訊

開城秀：2025年11月14日～ 12月28日

主燈秀： 每日 17:30-23:00；每整點、半點一次，22:30後為無聲版

新北夜間光雕嘉年華：即日起～12月27日，每日18:00-21:00

地點：涵蓋新北市民廣場、府中商圈、板橋車站站前廣場、臺鐵東二門廣場、環狀線南廣場、萬坪公園​

主燈：全台唯一主燈以「歡樂馬戲棚」為主題，結合燈光、音樂與動態機械，打造出夢幻的主燈秀

▲新北耶誕城將從11月14日開城，今年與知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，圖為今年的主燈牆面。（圖／記者林調遜攝）
▲新北耶誕城今年與知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作，圖為今年的主燈牆面。（圖／記者林調遜攝）
🟡「2025新北歡樂耶誕城」演唱會時間卡司

日期：12月13日(六)、12月14日(日)

地點：新北市市民廣場

兩日主持人：陳漢典、Dora 謝雨芝、曾子余

兩日時間：18:00～22:00

兩日卡司

📍12月13日(六)：
主題：音浪狂潮
卡司：麋先生（開場）、韋禮安（壓軸）、安心亞、李東軒、小樂吳思賢、芒果醬、薛恩、Ozone、F.F.O

▲新北耶誕城12月13日（六）巨星耶誕演唱會-The Greatest Show「音浪狂潮」演唱卡司（圖／新北市觀旅局提供www.facebook.com/ntctour/）
▲新北耶誕城12月13日（六）巨星耶誕演唱會-The Greatest Show「音浪狂潮」演唱卡司（圖／新北市觀旅局提供www.facebook.com/ntctour/）
📍12月14日(日)
主題：經典再現
卡司：告五人（開場）、動力火車（壓軸）、畢書盡、高爾宣、熊仔、鼓鼓呂思緯、蕭秉治、呂思緯、蕭秉治、王 ADEN、HUR+、J.Sheon

▲新北耶誕城12月14日（日）巨星耶誕演唱會-The Greatest Show「音浪狂潮」演唱卡司（圖／新北市觀旅局提供www.facebook.com/ntctour/）
▲新北耶誕城12月14日（日）巨星耶誕演唱會-The Greatest Show「音浪狂潮」演唱卡司（圖／新北市觀旅局提供www.facebook.com/ntctour/）
🟡「2025新北耶誕城」演唱會轉播與直播平台：

轉播平台：TVBS 歡樂台、MOD「TVBS 精采台」、海外頻道「TVBS Asia」

線上直播：
新北旅客臉書粉絲專頁、
新北旅客YouTube頻道
TVBS NEWS臉書粉絲專頁、
TVBS NEWSYouTube頻道、
「CATCHPLAY+影音平台」、
「LINE TODAY」

🟡「2025新北歡樂耶誕城」各處燈區亮點一次看：
來到耶誕城，當然也別忘記要順逛今年與知名IP「LINE FRIENDS & LINE FRIENDS minini」合作的「新北歡樂耶誕城」絕美燈飾，以下整理必看亮點。

📍市府廣場主燈區

▲新北歡樂耶誕城的耶誕樹，今年打造成「歡樂馬戲棚」。（圖／新北市政府提供）
▲新北歡樂耶誕城的耶誕樹，今年打造成「歡樂馬戲棚」。（圖／新北市觀旅局提供newtaipei.travel）
▲熊大探險號（圖／記者林調遜攝）
▲新北市政府裡有熊大探險號（圖／記者林調遜攝）
📍站前廣場：
打造成歐洲童話村，讓人彷彿漫步歐洲冬日場景。並且今年新北耶誕城有「多組機械裝置動感展演」，燈光、機械與聲效交織，打造最具體驗感與科技感的耶誕魅力，還有限量版「CHOCO熊美爆米花桶」，粉嫩造型萌度破表。

▲魔幻時鐘塔（圖／新北市觀旅局提供 newtaipei.travel）
▲魔幻時鐘塔（圖／新北市觀旅局提供 newtaipei.travel）
📍市府廣場人行道+天橋

▲大象轉轉球（圖／記者林調遜攝）
▲人行道有多款燈光裝飾，圖為大象轉轉球（圖／記者林調遜攝）
▲狂歡馬戲彩旗（圖／記者林調遜攝）
▲天橋上裝飾也相當絢爛，圖為「狂歡馬戲彩旗」。（圖／記者林調遜攝）
▲新北耶誕城新府路天橋-魔幻舞環。（圖／新北市政府提供）
▲新北耶誕城新府路天橋-魔幻舞環。（圖／新北市觀旅局提供 newtaipei.travel）
📍捷運環狀線廣場

▲捷運環狀線板橋站南廣場「耶誕精靈馬戲派對」（圖／新北市觀旅局提供）
▲捷運環狀線板橋站南廣場「耶誕精靈馬戲派對」（圖／新北市觀旅局提供newtaipei.travel）
🟡「2025新北歡樂耶誕城」交通資訊

📍主燈區新北市市民廣場：
搭捷運
板南線：板橋站 2號出口、3A出口(由地下道前往市府)　
環狀線：板橋站 4號出口(縣民大道)

搭公車：
公車車頭LED顯示 「經歡樂耶誕城」 皆可搭乘。
234、245、265、307、577、651、667、705、810、847 、897、1032在 新府路站下車
51、234、265、651、705、813(含區間車)、982在 中山路站下車

📍板橋車站站前廣場：
搭捷運：
板南線：板橋站3號出口
環狀線：板橋站5號出口

📍萬坪公園
搭捷運：
板南線：板橋站1號出口

📍府中廣場
搭捷運：
板南線：府中站 1~3號出口

搭高鐵/台鐵：搭乘至板橋車站下車，燈區皆在車站周邊步行可抵之處

🟡「2025新北歡樂耶誕城」交通管制

一、即日起至2025年12月28日，縣民大道、新站路口往土城方向，於每日下午3時至晚間11時禁止左轉新站路。

二、市府周邊人行道於活動期間每日下午4時至晚間11時，禁止騎乘自行車。

三、新站路(大遠百側，縣民大道至中山路)、新府路(小遠百側，中山路至區運路)黃線處，活動期間每日上午7時至晚間11時禁止停車。

四、活動場域周遭YouBike暫停營運時間：
(1)捷運板橋站1號出口、新站路及新府路站點，活動期間每日下午3時至晚間12時暫停營運。
(2)演唱會(12月13、14日)新站路及新府路站點，自上午12時起暫停營運(3)12月13、14日(演唱會)，公車站-民權路口站(中山路往土城方向)，每日下午4時至晚間12時公車不停靠。

🟡「2025新北歡樂耶誕城」周邊餐飲優惠推薦

📍凱撒集團（台北凱撒、台北凱達、台北新板希爾頓）餐飲優惠

凱撒飯店集團表示，歲末回饋會員，推會員專屬的餐飲優惠台北凱撒、台北凱達與台北新板希爾頓自助餐推出「平日用餐兩人同行買一送一」活動（需加收元餐價一成服務費），再加贈300元餐飲抵用券。板橋凱撒蓮花餐廳則是推出平日單筆消費滿2000元即可現折1000元，週一至週二南洋料理點菜吃到飽享第二位半價優惠。

凱撒飯店集團為提升線上旅展銷售表現，針對凱撒VIP會員推出獨家回饋方案，凡於線上旅展期間單筆消費滿1萬元，即獲贈面額1000元「凱撒飯店連鎖餐飲抵用券」乙張，平假日皆可於台北凱撒、板橋凱撒、墾丁凱撒、台北凱達及台北新板希爾頓任一餐廳或酒吧擇一使用。線上消費滿5000元，可限加購一次「現場旅展限量聯合餐券」850元買一送一優惠，最低每位425元享台北凱撒Checkers自助餐及和牛吃到飽、或板橋凱撒蓮花餐廳南洋料理單點吃到飽活動。

欲加入凱撒飯店連鎖VIP會員由此進

▲台北凱撒、台北凱達與台北新板希爾頓自助餐推出「平日用餐兩人同行買一送一」活動，再加贈300元餐飲抵用券。（圖／凱撒飯店連鎖提供） ▲台北凱撒、台北凱達與台北新板希爾頓自助餐推出「平日用餐兩人同行買一送一」活動，再加贈300元餐飲抵用券。（圖／凱撒飯店集團提供 caesarpark.com.tw）

📍「Mega50餐飲及宴會」三大餐飲：吃到飽四人同行一人免費

新北美食地標「Mega50餐飲及宴會」也因應普發一萬推出各式優惠，即日起至12月31日旗下「50樓Café」、「Asia49亞洲料理及酒廊」、「Mega50宴會廳」祭出多項超值優惠，適逢新北歡樂耶誕城同步登場，能感受熱鬧節慶氣氛兼大啖美食。

▪️50樓Café自助餐廳

新北最高「50樓Café自助餐廳」(50F)以海陸百匯及360度無敵景觀聞名，11月14日全新主題「歲末海鮮饗宴」登場，各式極鮮海味上桌，活動期間平日午餐時段4位成人同行用餐，可享1人免費(半價兒童不列入人數計算，服務費恕不折扣)。訂位專線(02)7705-9723。

▪️Asia49亞洲料理及酒廊

坐擁101大樓最美天際線的「Asia49亞洲料理及酒廊」(49F)，被譽為新北第一景觀餐廳。由泰、馬、台籍廚藝團隊聯手設計的全新商午套餐將於11月14日上市，原價每份380元+10%，3人同行享8折只要1000元(含服務費)。迎接年末派對旺季，Asia49也同步推出包場專案優惠，不分平假日包場7萬元起，加贈價值1萬元飲品(精選紅白酒/瓶裝啤酒/創意調酒/軟性飲品任選)，再送台北遠東香格里拉飯店住房。訂位專線(02)7705-9717。

▪️Mega50宴會廳

「Mega50宴會廳」(48F)以壯闊景觀、專業設備等優勢領先同業，更有排盤大氣、滋味鮮美的豐盛粵餚。為回饋賓客，平日下訂原價1萬2800元+10%的桌席，特價只要1萬元+10%(每桌10人，需訂席6桌以上)。訂位專線(02)7705-9742。

▲「50樓Cafe」歲末海鮮饗宴即將於11月14日登場，平日午餐4人同行，可享1人免費。（圖／Mega50餐飲及宴會提供）
▲「50樓Cafe」歲末海鮮饗宴即將於11月14日登場，平日午餐4人同行，可享1人免費。（圖／Mega50餐飲及宴會提供 mega50.com.tw/ch）
📍典藏33：高樓內吃飯兼看燈光秀

位在新北市政府辦公大樓，搭乘18、19號電梯直到33樓可抵達。主打各式歐陸西式料理，義式燉飯、排餐、下酒小菜等，搭配精選酒款。聖誕節期間12月20日～28日也將推出聖誕分享大餐，醬烤肋排含金牌啤酒售價1666元/3-4人份。來到這裡，若再往下一層，則是新北市政府大樓觀景瞭望台，免費就可欣賞城區燈光秀。

▲典藏33位在新北市政府辦公大樓的33樓。（圖／取自典藏33臉書）
▲典藏33位在新北市政府辦公大樓的33樓。（圖／取自典藏33臉書）
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒您 酒後不開車，飲酒過量有礙健康！

資訊來源：新北歡樂耶誕城新北市政府觀光旅遊局新北旅客台北新板希爾頓酒店板橋凱撒大飯店台北趣淘漫旅凱撒飯店集團Mega50餐飲及宴會



相關新聞

2025新北耶誕城馬拉松12/7開跑！完整路線圖、接駁車與交管一次看

2025新北耶誕城「德國聖誕市集」今登場！40攤美食名單、交通攻略

星巴克買一送一！耶誕購物「全品項85折」優惠　CAMA咖啡85折寄杯

快對身分證！住台南飯店單人只要606元　雙12優惠「72小時搶訂」