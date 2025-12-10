我是廣告 請繼續往下閱讀

▲丫頭是演藝圈知名副業女王。（圖／詹子晴丫頭小闆娘FB）

▲MeiMei（左）已經5年沒更新IG，張甯兒（右）則成為KOL。（圖／翻攝自IG＠meilody、＠jiechang_）

小薰今（10）遭爆整牙拖欠款項，過去曾節目《我愛黑澀會》發跡的她，在戲劇圈有亮眼表現，而從該節目誕生的女子團體黑Girl（又稱九妞妞）已經成軍20年，成員Apple、大、MeiMei、彤彤、丫頭、鬼鬼、小蠻和筱婕都有各自發展，其中丫頭變身成電商女王，曾一年發6億元獎金犒賞員工。37歲的丫頭（詹子晴）2020年和圈外老公王惟立結婚，這些年跨足的副業有飲料店、燒烤店、餐廳等等，還和森田一同創辦快電商，去年發給員工的獎金就高達6億元。小薰今遭《鏡週刊》爆料因變更整牙療程，從隱適美改為牙齒貼片，積欠14萬元治療費，男友鄭人碩也在同一家診所進行治療，2人雖態度都很好，但遲遲未付款，讓診所頭痛，不過小薰經紀人也回應，直呼她並沒有做隱適美，一切都是沒有的事。小薰這幾年在戲劇圈表現亮眼，2021年拿下金鐘迷你劇女配角獎，也是台北電影節入圍常客，演技受到各界肯定。另外，九妞妞隊長大牙日前宣布結束5年婚姻，恢復單身的她生活更精彩，41歲的Apple在2024年4月生下兒子，現在上通告之外，也會分享育兒日常；貝童彤、小蠻、吳映潔（鬼鬼）也都當媽，彤彤後來轉戰親子台當姐姐，團體中最小的小婕，後來改名張甯兒活躍於KOL界，甩開過去的稚嫩，現在34歲的她也瘦了不少。其中最神祕的是MeiMei（郭婕祈），自團體解散後，她也曾組過其他團體，到韓國當練習生，2012年出演《半熟戀人》之後就淡出圈子，IG最後一則貼文也停留在2019年，近況成謎。