美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）洛杉磯道奇終於在牛棚戰力上進行重大補強！根據《ESPN》與多家美媒報導，道奇與本季表現耀眼的終結者迪亞茲（Edwin Díaz）達成3年、6900萬美元（約為21億台幣）的合約，渴望補上陣中牛棚的弱點，這份合約的平均年薪也創下後援投手新高，隨著迪亞茲的加盟，對道奇衝擊三連霸的路上無疑是一大助力。對此同區勁敵聖地牙哥教士的總管普雷勒（A.J. Preller）在接受廣播採訪時表示，對於道奇的這個簽約完全能理解，畢竟他們是要衝擊三連霸的球隊。現年31歲的迪亞茲剛結束一個宰制級別的賽季，他替大都會出賽62場，繳出1.63防禦率、28次救援成功，並在66.1局中送出98次三振，平均每局被上壘率僅0.87。他在季後選擇跳脫原本剩餘2年3800萬美元的合約，轉投入自由市場，而市場開價也如預期火熱。根據消息，大都會曾提出3年6600萬美元（約為20億台幣）、含延遲支付的合約並願意再提高，但最終迪亞茲仍選擇前往道奇。這份合約等於讓迪亞茲在短期年限內獲得更高平均年薪，也符合道奇近年偏好的合約型態。雖然外界常把道奇與延遲支付連結在一起，但消息指出，本次合約僅包括小幅度延遲，並非特殊操作。同時，簽下迪亞茲也意味著道奇將付出選秀權補償，包括2026年選秀的第二與第五高順位，以及100萬美元國際簽約金額度。對道奇而言，這是一筆明確補上痛點的操作。道奇在上季牛棚整體防禦率4.27、聯盟排第21名，27次救援失敗更反映後段不夠穩定。原本簽下的左投史考特（Tanner Scott）在第一年表現失常，防禦率高達4.74、並吞下全聯盟最多的10次救援失敗。儘管教練團仍相信史考特會反彈，但球隊顯然需要更強而有力的終結者來守住比賽。道奇曾在季後賽改讓佐佐木朗希暫代終結者角色，雖短期奏效，但球隊始終需要長期方案。如今隨著迪亞茲加入，後援陣容的層次、穩定性和角色配置都將明顯提升，史考特或許也能回到更適合的中繼位置。在今日聖地牙哥當地電台「97.3FM The FAN」也發布了與教士總管普雷勒的採訪，被問及道奇的大手筆補強時，普雷勒表示，道奇這樣的補強完全在意料之中，整個國聯西區一直都有頂尖球員加入，這也顯示整個聯盟的競爭強度非常高。道奇已經連續拿下冠軍，他們投入大量資源是可以理解的。