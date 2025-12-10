我是廣告 請繼續往下閱讀

我國115年度國防預算9495億，總統賴清德日前宣布要再編列1.25兆的國防特別預算，雙雙創下新高，但近年來美國防軍購案遲交嚴重，台灣向美方購買的66架F-16V新戰機交貨延宕，遭《中時新聞網》直指交運時程都特地被「校正回歸」，從5年改10年。對此，國民黨立委謝龍介日前也痛批，政府現在把交貨延長成10年，彷彿就沒有延遲交貨的質疑，其實軍購都不買也不對，但前面欠的應該要趕快先來，而且1.25兆要買什麼，居然還都不能問？針對國防部報告稱，對美軍購25案中，有3案進度延宕，1案進度超前，21案進度正常，《中時新聞網》上月一文指出，對美軍購交貨延宕，最具代表性且令人吃驚的就是岸置魚叉飛彈系統，竟也被列在進度正常的21案中。全案預算編列866億元，受俄烏戰爭與疫情的影響，經台美協商，交貨從5年延長到10年才全數交完。對此，謝龍介8日直播痛批，本來5年要交貨的，現在改成10年，就變沒違約，所以綠營才說違約的沒那麼多，只有飛機違約，因為其他的都改10年了，就沒有不交貨的問題。居然會這樣？現在這條1.25兆，說分8年，其實前4年就要付90％了啦，而且這些錢是要買什麼？價格如何？竟然還都不能問。謝龍介發文一出，底下網友也紛紛留言痛批：「2027不是就要武統了？10年交貨期確定來得及？」、「盤子國，盤子兵」、「武器來，人員要訓練，等到熟悉又要一段時間」、「在美國面前就是這麼卑微嗎？」、「買F16已經是落後戰機，還10年交機」、「對岸打過來也來不及了」等。