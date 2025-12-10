我是廣告 請繼續往下閱讀

▲2026大聯盟選秀首輪順位。（圖／MLB）

美國職業棒球大聯盟（Major League Baseball）選秀抽籤結果在今（10）日結果出爐，近年一直處在聯盟後段的芝加哥白襪如願奪下狀元籤，終於在重建路上迎來關鍵契機。現場的抽籤環節相當刺激，由白襪與光芒廝殺到最後，白襪也靠著名人堂球星貝恩斯（Harold Baines）的好手氣抽中狀元。今年的選秀順位抽籤，白襪擁有27.7%的機率抽中樂透順位，但依照過往歷史，抽籤結果仍充滿變數。隨著距離狀元籤越來越近，現場的氣氛也是十分緊張，最後也留下白襪與光芒決定誰是狀元誰是榜眼。白襪這邊由名人堂球星貝恩斯代表抽籤，光芒由前外野手菲利普斯（Brett Phillips）代表，最終由貝恩斯抽中狀元，也終於讓這隻百敗球隊迎來重建路上的好消息。對此白襪總管蓋茲（Chris Getz）也興奮表示：「這對球隊至關重大，我們過去兩年投入大量心力重建，如今能得到選秀會最頂尖的人才機會，真的令人振奮。」白襪歷經2024年創下121敗隊史紀錄後，2025年雖進步到102敗，但陣中已逐漸以年輕球員為核心重組。如今取得狀元籤，將再添一位高天花板新秀。外界普遍看好 UCLA游擊手喬洛斯基（Roch Cholowsky）成為熱門人選，他今年在大學端繳出打擊率3成53、23轟、74分打點，被視為多年難得一見的游擊天才。不過蓋茲不願透露球隊選秀傾向，表示確實有幾名特別突出的球員，但仍需持續做功課。現在確定拿下第一順位，我今晚應該會再深入研究。