我是廣告 請繼續往下閱讀

印尼峇里島近日再度成為網路焦點，不過這次不是因為迷人海景，而是一起發生在服飾店內的竊盜事件。近期一段監視器畫面在社群平台瘋傳，揭露多名外籍旅客涉嫌偷竊，迅速引發輿論譁然，也讓當地治安問題再度浮上檯面。綜合外國媒體報導，根據影片內容，一家峇里島服飾店的業者事後清點商品時，發現竟少了11件衣服，隨即調閱監視器影像。畫面顯示，三名男子在店內佯裝挑選衣物，不時左右張望，接著趁無人注意時，迅速將上衣塞進各自的背包內。該段畫面於12月6日在社群平台X上曝光。緊接著一名同行的第四名男子也加入偷竊行列，同樣將商品悄悄放入口袋中。影片背景中清楚可聽見幾人以日語交談，根據外國媒體《Mothership》報導，涉案者皆為日本籍旅客。整個犯案過程自然流暢，行徑相當隱密。相關畫面在日本社群平台迅速擴散，許多網友對涉案者行為感到羞愧與憤怒，直指他們「丟盡國家顏面」，甚至形容這是「永久的恥辱」。當地媒體則指出，日籍旅客涉及竊盜在峇里島相當罕見，但整體外國人相關犯罪問題正逐漸升溫。根據《衛報》報導，峇里島涉及外國人的犯罪案件一年內暴增16%，從2023年的194起增加至2024年的226起。一名峇里島官員警告，低品質旅遊興起，加上非法民宿數量激增，讓部分未經嚴格審查的旅客得以長期滯留，進而衍生竊盜、詐騙與毒品案件等問題。地方政府與觀光業者也坦言，這起事件再次敲響警鐘，顯示峇里島在觀光快速復甦之際，社會安全管理卻面臨更大挑戰。未來如何強化對旅客行為的規範與執法力道，在維持觀光吸引力的同時守住治安底線，將成為峇里島無法迴避的重要課題。