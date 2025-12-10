我是廣告 請繼續往下閱讀

▲徐有利曝光和葉子誠最後對話。（圖／翻攝自徐有利臉書）

馬來西亞男星葉子誠8日離世，得年25歲，讓許多粉絲相當不捨，他在11歲時在漫畫改編的電影《哥妹倆之驚歷48》中飾演「果果」爆紅，而《哥妹倆》是當地非常知名的漫畫，作者徐有利得知噩耗也發文哀悼，透露葉子誠是因病離世，徐有利也曝光兩人最後對話，讓他直呼實在接受不了。徐有利在臉書分享和葉子誠當年拍電影時的合照，對於這個小童星的離世悲痛萬分，「子誠因病走了，走得那麼突然，叔叔真的接受不到。」徐有利也翻了兩人最後一次對話，當時他正準備動心臟大手術，葉子誠還祝福他早日康復，徐有利感嘆，「電影已是10年前的事了，是緣分讓我們相遇，雖然我們相聚是多麽短暫，如今的你才25歲，天妒英才，實在惋惜。」徐有利也到靈堂瞻仰遺容，「我靜靜看著你，你安詳平靜睡著了，心中的話，只留心裡對你說就好，臨別前，叔叔再次回頭多看你一眼，你笑容可掬，彷彿正向叔叔道別，子誠，來生一定要活出最圓滿的一生。」言語中道盡思念。