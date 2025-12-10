隨著時代不斷進步，現代人已較少透過書信往來，但許多公司行號或民眾處理事務時，還是會透過郵局寄送信件，不過近日就有民眾透露，前往郵局寄信時意外被告知「不能使用釘書機封口」，讓他驚嘆是第一次知道。至於為何不能使用釘書機封口郵件？中華郵政官網與郵政人員老早告知，使用釘書針將無法使用分揀機器，導致信件延後寄達，也有可能弄傷處理人員，建議民眾下次封口時要多加留意。
郵局寄信「搞錯1規定」！他當場被提醒：完全不知
近日有位網友在Threads發文，表示他前陣子跑去郵局寄信，意外得知「原來信封不能用釘書機封口」，透露自己被行員提醒，信封封口只能用膠帶或膠水，讓他十分吃驚，更感嘆直到現在才知道該規定。
貼文曝光後，隨即引起眾人回應，「我以為這個已經是常識了」、「這是基本的唷，而且釘書機封的超容易被無痕打開再釘回去唷」、「這個規定至少二十年以上了」、「沒錯，會被郵局的人唸信件需全封口黏上」，其中也有人說出原因「會損壞分信機和割傷員工」、「保護自動郵遞區號分類機，這樣大家的信才能迅速抵達」。
為何寄信不能用釘書機？郵局官網早解釋：恐延遲送達
事實上，根據中華郵政官網「國內函件業務說明」中就有特別明訂，各類郵件不得使用「釘書機或安全鈕扣裝訂」，除了明信片、硬紙片作成之印刷物及成捲者外，其餘函件均應裝入封套並密封交寄。否則因無法用機器分揀，只能改用人工處理，延後送達。
《郵政規則》第116條也有明確規範：「各類郵件，除明信片、硬紙片作成之印刷物及成捲者外，其餘函件應裝入封套並緘封交寄，不得使用釘書機或安全鈕扣封裝。未裝入封套或封裝不合規定，致無法用機器分揀者，得延後處理。」提醒民眾若使用釘書機封口，恐會導致機台損壞。
釘書機也是「隱形傷人武器」！行員認證遇到會怕了
除了會傷害機台以外，更大關鍵在於可能會弄傷處理信件的員工。釘書針裝訂於紙張上，雖然能讓封口處較牢固，但因釘書針封口處較尖銳，加上若沒裝釘好背面針頭恐翹起來，到時就會成為傷人武器，若協助辦理寄件的郵政窗口人員沒有特別注意，一不注意就有機會被弄傷。
留言中就有一名郵局員工現身認證，表示「身為郵件處理的人員，我今天就被釘針割到」，也有不少協助公司處理信件的過來人分享，信件使用釘書機封口，除了容易弄傷手與機台，要拆信或掃描信件存檔時都較不便，建議民眾下次前往寄信時多注意。
資料來源：中華郵政官網、郵政規則
