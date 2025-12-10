我是廣告 請繼續往下閱讀

郵局寄信「搞錯1規定」！他當場被提醒：完全不知

意外得知「原來信封不能用釘書機封口」，透露自己被行員提醒，信封封口只能用膠帶或膠水

有民眾前往郵局寄信時，意外被告知「不可使用釘書機封口」，讓他感到十分吃驚。

其中也有人說出原因「會損壞分信機和割傷員工」、「保護自動郵遞區號分類機，這樣大家的信才能迅速抵達」。

為何寄信不能用釘書機？郵局官網早解釋：恐延遲送達

各類郵件不得使用「釘書機或安全鈕扣裝訂」

否則因無法用機器分揀，只能改用人工處理，延後送達。

中華郵政、郵局櫃台

釘書機也是「隱形傷人武器」！行員認證遇到會怕了

但因釘書針封口處較尖銳，加上若沒裝釘好背面針頭恐翹起來，到時就會成為傷人武器，若協助辦理寄件的郵政窗口人員沒有特別注意，一不注意就有機會被弄傷。