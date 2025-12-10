我是廣告 請繼續往下閱讀

洛杉磯道奇隊近期再度展現他們財力雄厚、不計代價的補強方針。《洛杉磯時報》今（10）日報導指出，道奇簽下守護神狄亞茲（Edwin Diaz），這筆操作正是球隊無視團隊薪資爭議、全面衝擊冠軍的明證。儘管被外界質疑是用「邪惡帝國」作風來維持競爭力，但顯然道奇不以為意，《洛杉磯時報》也直言，聯盟沒有其他球隊會向道奇這樣下重本補強牛棚。據報導，道奇在過去兩年內，已為兩名終結者投入高達1.4億美元（約合新台幣）的合約：先是去年冬天與史考特（Tanner Scott）簽下7200萬美元，如今又以6900萬美元網羅前大都會守護神狄亞茲。放眼全聯盟，沒有任何一支球隊如此重本投資於牛棚。儘管其他球團老闆對此批評連連，甚至呼籲聯盟推動薪資上限制度，道奇球團毫不在意。報導引述球隊態度：「就算其他球隊對我們指指點點也無所謂，我們的目標就是贏球。如果未來規則改變，我們再來應對。」目前正值道奇的黃金時代，球隊追求的是歷史級的成就──包括挑戰25年來首見的世界大賽連霸，追平14年連續打進季後賽的MLB紀錄，以及角逐國聯史上首支三連霸球隊的里程碑。球星大谷翔平也喊話：「我們已準備好明年再次衝擊冠軍戒指。」同樣戰力核心的貝茲（Mookie Betts）則笑稱：「我已經有四枚戒指，但我想讓一整隻手都戴滿。沒有什麼詞彙比『三連霸』更迷人了，快有人去做T恤吧！」