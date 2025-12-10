我是廣告 請繼續往下閱讀

▲雙方爆發衝突過程中不慎推倒貨架，警方獲報到場後將紀男壓制並實施保護管束。（圖／翻攝畫面）

台北市萬華區桂林路與梧州街口一間超商昨（9日）晚間發生一起酒後糾紛事件，一名46歲的紀姓男子在超商內飲酒，而後喝醉和友人爆發口角衝突，兩人在爭執過程中不慎將超商內的貨架等物品推倒，引起一陣混亂。由於現場圍觀人數眾多，警方獲報到場後將紀男壓制並實施保護管束。事發後，有目擊民眾將畫面PO至社群網站Threads上，直呼：「2025青山王盃開打。」據了解，這名46歲的紀姓男子昨（9日）19時許於台北市萬華區桂林路與梧州街口一處超商內喝酒，不勝酒力喝醉後情緒失控，和一旁的友人發生口角衝突，不慎將超商內的貨架用倒，引發一旁民眾圍觀。警方獲報到場後，立即上前對紀男實施保護管束，所幸無人受傷，將紀男帶回派出所後通知其妻子到場，詳細事發原因還有待進一步調查釐清。對此，萬華分局呼籲，民眾遇有糾紛應保持理性，切勿有過當或不法行為，以免觸犯法網，遇有衝突可立即通報警方到場協助。萬華分局將持續加強防制轄內各類不法犯罪，以維護社區治安。