我是廣告 請繼續往下閱讀

全台量縮7成5 僅這幾區逆風高飛

▲近二年七都1-9月的預售交易量與總銷金額變化。（圖／永慶房屋提供）

▲2025年1-9月七都預售交易量逆勢抗跌的行政區。（圖／永慶房屋提供）

高雄新興區奪冠 關鍵在「捷運＋稀缺」

首購族攻占北市 鎖定大同、萬華低門檻

▲台北市大同區因建商多推出低總價的小宅新案，2025年1-9月的預售交易量較去年同期有所成長，增幅名列第二。（圖／永慶房屋提供）

新北看中「絕版地段」 新店、永和買氣穩

房市受房貸緊縮與信用管制重擊，今年前 9 月全台預售屋交易量驚見「雪崩式」大跌 75%！然而在一片慘綠中，竟有 5 個行政區買氣逆勢飆升，其中高雄新興區更狂漲近 4 成。專家揭秘，內行人正是看準，趁勢進場掃貨。永慶房產集團統計 2025 年 1-9 月七都各行政區預售屋表現，發現今年前三季僅成交 2 萬 2068 件，與 2024 年同期的 8 萬 7181 件相比，量縮達 74.7%；不過，仍有部分行政區交易量逆勢成長。，今年交易量 470 件，較去年的 339 件，年增 38.6%。永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新興區為高雄市發展最早的市中心，擁有便捷的交通路網與成熟的生活機能，因此受到許多購屋族的喜愛。不過，今年，使交易量較去年逆勢增加，成為萬綠叢中一點紅的亮點。至於預售交易量也逆勢成長的二、三名為台北市的大同區、萬華區。陳金萍說明，這兩區的預售屋交易量在今年能不減反增，，降低購屋門檻，能有效受到首購、小資族群的青睞。再加上這兩區交通便利、商圈與生活機能成熟，且房價相較於台北市的中心區域親民許多，剛性需求強勁，成為資金避風港。而新北市也入榜 2 個行政區，陳金萍指出，新北市的預售新案受惠於北市外溢族群及當地置產族群的買盤，只要是位於交通便利、生活機能佳的建案，幾乎都有望順利完銷。其中又以。而今年剛好有幾個新案陸續推出，物以稀為貴之下，