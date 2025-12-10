房市受房貸緊縮與信用管制重擊，今年前 9 月全台預售屋交易量驚見「雪崩式」大跌 75%！然而在一片慘綠中，竟有 5 個行政區買氣逆勢飆升，其中高雄新興區更狂漲近 4 成。專家揭秘，內行人正是看準「素地稀缺」與「剛性需求」兩大保值關鍵，趁勢進場掃貨。
全台量縮7成5 僅這幾區逆風高飛
永慶房產集團統計 2025 年 1-9 月七都各行政區預售屋表現，發現今年前三季僅成交 2 萬 2068 件，與 2024 年同期的 8 萬 7181 件相比，量縮達 74.7%；總銷金額也同步蒸發逾 7 成，僅剩 0.46 兆元，衰退幅度相當顯著。
不過，仍有部分行政區交易量逆勢成長。今年七都 1-9 月預售屋交易量年增最多的是高雄市的新興區，今年交易量 470 件，較去年的 339 件，年增 38.6%。
高雄新興區奪冠 關鍵在「捷運＋稀缺」
永慶房屋研展中心副理陳金萍分析，新興區為高雄市發展最早的市中心，擁有便捷的交通路網與成熟的生活機能，因此受到許多購屋族的喜愛。不過，當地因發展飽和、素地稀缺，加上新案供給少，預售交易量不多。
今年剛好適逢近捷運美麗島站、中央公園的指標性建案推出，加上自住需求穩定，直接挹注當地不少的預售交易量能，使交易量較去年逆勢增加，成為萬綠叢中一點紅的亮點。
首購族攻占北市 鎖定大同、萬華低門檻
至於預售交易量也逆勢成長的二、三名為台北市的大同區、萬華區。陳金萍說明，這兩區的預售屋交易量在今年能不減反增，主要與建商多推出低總價的小宅新案有關，降低購屋門檻，能有效受到首購、小資族群的青睞。
再加上這兩區交通便利、商圈與生活機能成熟，且房價相較於台北市的中心區域親民許多，剛性需求強勁，成為資金避風港。
新北看中「絕版地段」 新店、永和買氣穩
而新北市也入榜 2 個行政區，陳金萍指出，新北市的預售新案受惠於北市外溢族群及當地置產族群的買盤，只要是位於交通便利、生活機能佳的建案，幾乎都有望順利完銷。
其中又以新店、永和區的建案更為稀缺，因這 2 區鮮少有大坪數的素地可開發，使新案供給相當有限。而今年剛好有幾個新案陸續推出，物以稀為貴之下，預售屋買氣仍穩定，使新店、永和區交易量呈逆勢增加。
※【NOWNEWS 今日新聞】提醒消費者，房屋買賣有一定風險，學習正確置產觀念、仔細審閱買賣合約，才能將損失風險降至最低。
